暗窒陳瀅得罪高層遭雪藏？ 龔嘉欣為缺席無綫台慶解畫 (15:47)

有傳龔嘉欣（大圖）因暗窒陳瀅而得罪高層，原本主演的無綫劇《新四十二章》安排為壓軸台慶劇也被抽起。（資料圖片/林祖傑攝）

龔嘉欣今天（22日）到觀塘出席商場聖誕活動，早前傳因她暗窒陳瀅而得罪高層，原本主演的無綫劇《新四十二章》安排為壓軸台慶劇也被抽起，改由黎耀祥及朱敏瀚主演的《輕‧功》頂上，就連台慶夜她也不獲安排出席，龔嘉欣解釋台慶前放假，和一班朋友去日本旅行休息1個月，順道了解當地蛋糕店營運，回港後因身體有少許毛病，才缺席台慶，她否認被雪藏：「公司好惜我，還已經安排拍新劇，是很正能量的角色。」

她透露早幾年已發現心臟有點不適，醫生指她的心臟血管生歪，不想大家擔心沒有提過，她間中心口痛，要食藥減慢心跳，但即使有時不舒服，她都會照拍打戲，幸獲公司體諒，她說：「如果要做就是一個很大開胸手術，醫生建議不太嚴重不要做，公司好好，最近只安排一些短時間工作給我，之後便會拍新劇。」

她指《新四十二章》再被抽起，全因要配合內地同步播出，她亦不會失望，認為配合公司為大前提，最緊要是對套劇好。憑兩套劇入圍台慶頒獎禮「最佳女主角」，問可有信心獲獎？她說：「一定要對自己有信心，最緊要觀眾對套劇有共鳴，陪住你笑同喊，我對《十八年後的終極告白2.0》比較有信心，好多謝拍檔譚俊彥投我一票。」

她強調不會以放棄狀態面對頒獎禮，自己很積極，只是未發力，會開始拉票，她說：「我會畀心機，雖然不知結果如何，不過套劇播出後迴響大，已經很開心，如果有獎項就是錦上添花。」

（即時娛樂）