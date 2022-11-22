蘇韻姿平常心面對「飛躍女」 焦浩軒冇信心攞獎 (17:04)

蘇韻姿和焦浩軒獲提名「飛躍進步男、女藝員」，蘇韻姿表示平常心面對，很開心今年參與到《愛‧回家之開心速遞》以外的工作，兼獲得提名，已是很大鼓勵，會繼續進步。焦浩軒則坦言今年對攞獎無信心，希望明年有，但會投蘇韻姿信心一票，蘇韻姿笑指花了很多錢，才賄賂對方這一票。

陳浚霆則大讚樊亦敏台慶當晚性感舞蹈演出很澎拜、很厲害，並提議蘇韻姿效法，他說：「不過你欠缺少許人生經歷，起碼要經歷多2年。」問到蘇韻姿有沒有膽量穿比堅尼上陣？她笑說劇情需要可配合，身旁兩男舉手自薦說他們都可以穿比堅尼。

（即時娛樂）