張蔓莎新歌《自生自滅》MV東京取景 沉醉失戀 沉淪喪食 (17:38)

2022年樂壇唱作新人張蔓莎（Sabrina），今年第4首派台歌《自生自滅》，將於今晚（22日）10時上架，MV取景地點是日本東京。

Sabrina的新歌描寫失戀，MV沒有用上之前3首歌的虛擬空間，今次回到現實世界，背景是東京。 MV中的Sabrina狂吃雪糕、番茄、生日蛋糕，嘴甜卻心苦，沉醉失戀，更孤獨唱K歌，Sabrina說：「今次MV是一個實實在在，大家都會去到的地方，亦是我很真實感受，讓小克填詞之前，我給他填寫個人感受，歌詞中的紋身，是因為曾經一個男朋友是有紋身，就放到歌詞中。」

今次MV是11月初去東京拍攝，Sabrina回想上次踏足東京已是3、4年前，最近終有機會再踏足東京，Sabrina說：「落機時超開心，開心大叫終於可以呼吸到日本的空氣，想起某年去日本很頻密，1年去4次，之前拍過1個日本廣告，希望之後再有機會到日本工作，今次行程緊湊，通宵機去到，相隔數小時便投入拍攝，連續2、3日不停走景，雖然時間緊迫，但與攝影隊拍攝得很開心。」

Sabrina透露，過往曾想過趁失戀去旅行，但都恰巧遇到工作，所以就將獨自去旅行的計劃放到新歌MV中，她說：「在歌曲中放大自己失戀感覺，我唱這首歌時，將自己感覺放大，這首歌的傷心有一種淡然感覺，今次無論MV及歌唱演繹，都不是一下子歇斯底里釋放情緒。」

（即時娛樂）