過時‧過節｜導演曾慶宏盼電影引觀眾共鳴 跟家人打開話匣子修補關係 (23:40)

曾導演表示過程中最困難是遇上社會運動及疫情。（劉永銳攝）

曾慶宏表示想將自己最在乎的經歷，放在首個作品跟大家分享，希望借該片引起觀眾共鳴。（劇照/劉永銳攝）

新晉導演曾慶宏執導的《過時‧過節》，將自己與家人的關係搬上銀幕，戲中呂爵安（Edan）飾演的「阿陽」就是導演本人，謝君豪和毛舜筠（毛姐）分別飾演Edan父母。曾慶宏表示想將自己最在乎的經歷，放在首個作品跟大家分享，希望借該片引起觀眾共鳴，令所有關係惡劣的家庭成員打開話匣子，漸漸修復關係。

電影講述Edan一家人返婆婆家中做冬，因為生活上的小問題，父母鬧交，爸爸繼而動「刀」，被Edan喝止，盛怒之下離家出走達7年。

曾慶宏說：「現實我離開屋企至今已10年，以前會覺得大人應該要遷就小孩，現在人大了，發覺問題無法修補，是因為每個人都等待對方來𧨾自己。離家頭幾年，我和爸爸無傾偈，後來一句半句，現在經常回家食飯傾偈，關係已沒以前那麼僵。」

他覺得家庭發生問題，是沒法改變，糾纏在事件上並沒有意思，應退一步了解彼此感受和立場，踏出第一步打開匣子，才是修補關係最佳方法，他說﹕「就像結尾，謝君豪主動走近Edan面前，大家放下嫌隙，開始說話一樣。」

首次拍長片的曾慶宏，面對所有事物都感到新奇和新鮮，也考驗臨時「執生」，幸好獲一班有經驗團隊，包括監製、演員等幫助，加上天公造美，每天開工天氣都放晴，作品得以順利完成。

過程中最困難是遇上社會運動及疫情，他說：「劇本於2018年完成，2019年籌集到資金開拍，但同年香港社會環境出現變化，加上全球爆發疫情，開拍無期。唯有把握時間修改劇本，當時覺得好慘、好辛苦，但回頭看覺得是好事，可以將劇本做到最好，在監製推薦下，又邀得神級演員毛姐演出，首部執導便參展韓國釜山國際電影節，非常鼓舞。」

（即時娛樂）