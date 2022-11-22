郭柏妍撐林敏驄攞視帝 盼鮑姐江美儀膺雙視后：手心手背都係肉 (20:18)

郭柏妍今天（22日）在電視城為《歡樂滿東華2022》滑板項目排練，她表示這款滑板跟她在《下流上車族》中踩的滑板款式不同，都是首次學習，所以要加緊練習。

談到憑《下》劇在台慶頒獎禮中獲3項提名，包括：「最受歡迎電視女角色」、「最佳女配角」及「飛躍進步女藝員」，她被指是女飛躍大熱，郭柏妍開心說：「真的很感謝，完全沒有想過，其實我在拍攝前後都很緊張，不知播出後有什麼反應。全靠驄哥（林敏驄）、鮑姐（鮑起靜）、美儀姐（江美儀）的加盟，令大家留意到我。（有信心奪走女飛躍？）平常心，每個提名的女仔都付出很多努力，誰獲獎都替她們開心，車芊芊得到大家接受已經贏了。」

她又表示力撐驄哥和江美儀攞視帝、視后。當提及鮑姐和美儀都憑《下》劇獲提名「最佳女主角」時，她表示很難揀：「大家一家人，手心是肉，手背又是肉，兩個都是我心目中最佳女主角，可以雙視后便圓滿，最好攞埋最佳劇集。」

另，對於網民指她與年輕時的江美儀撞樣？郭柏妍表示有留意，可以似到江美儀當然開心，她說：「除了外貌外，我都想有美儀姐那種演員的精神和專業態度，令我歎為觀止，要好好反思和去學習，令大家看到不一樣的我。（想不想有美儀姐的好身材？）我都OK的，手長腳長，四肢靈活。」

（即時娛樂）