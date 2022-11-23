嘉玲離世｜兒子黃栢文赴泰奔喪 銘記亡母教誨：佢話做人最緊要真 (12:06)

著名粵語片紅星嘉玲（何珮英）前天（21日）在泰國住所睡夢中離世，享年87歲。嘉玲離世消息傳出後，她另一個鮮為人知的兒子身分亦曝光，原來就是現年64歲的資深演員黃栢文。

黄栢文今日（23日）早上偕女兒飛往泰國奔喪，他受訪時神情凝重，流露出對媽咪不捨之情，他透露媽咪喪禮採佛教儀式，會在廟宇誦經3天，之後再火化，骨灰會安放在泰國，但具體日子未清楚，在當地的弟妹正安排中，他要去到當地才知細節。

面對母親的離世，黄栢文哽咽表示心情仍未平復，但亦有種放鬆感覺，就是媽咪終於不用捱苦，他說：「因為她呼吸都很困難，差不多每一日都要醫生和醫護人員，處理她呼吸上的問題，幫住她順番條氣。期間我見到她是很辛苦，希望媽咪一路好走。」女兒與嫲嫲關係要好，黄栢文說女兒一直很惜嫲嫲，知道嫲嫲離世消息後，足足哭了兩天。

問到母子之間有什麼難忘回憶？黄栢文說：「跟她在一起的每一分每一秒都是難忘，往後這段日子，我想我們每次說起與媽咪往事和相處，會是我們家庭聚會話題。（媽咪哪句教誨令你銘記於心？）她說做人最緊要真！這句是她由細到大給我的教誨。」黄栢文又表示不想說太多媽咪私隱，姑勿論坊間怎樣說，希望大家給予他們空間，他絕對不是想借媽咪過世一事曝光。

（即時娛樂）