法證V｜丁子朗演戀屍天才 連環喊驚 被封「新一代劇霸」 (12:43)

好戲之人楊玉梅和張國強，以及人氣急升的羅毓儀亦將相繼登場。（大會提供）

丁子朗要對住真正的松鼠標本演戲，起初他驚到無從入手，但到真正拍攝時，又表現得相當專業。（大會提供）

演開陽光男孩的丁子朗，在《法證V》再度突破自己，飾演自閉陰沉天才男生，對製造標本有濃厚興趣。（大會提供）

無綫台慶劇《法證先鋒 V》昨晚（22日）一集，其中一位演員丁子朗（丁丁）登場，飾演醫學院學生傅劍成的他，自發調查護老院看護黃茵（曾慧雲飾）及何麗（蘇麗明飾）涉推長者出天台吹風事件，並以巧妙方式協助重案組破案，以免同類虐老事件再次發生。

相關虐老個案在互聯網引發不少共鳴，不少網民慨嘆：「出面係咪好多老人院都係咁？2個姑娘打理20個老人家生活咁癲？」、「其實院舍人手不足問題一直都有」、「唉，老人家真係好慘」。

今年初在《萬千星輝頒獎典禮2021》上奪得「飛躍進步男藝員」的丁丁，獲獎後繼續來勢洶洶，先後參演《青春不要臉》、《金宵大廈2》、《美麗戰場》、《下流上車族》及《法證先鋒V》共5套劇集，《青春》及《美麗》中的熱血及渣男角色，更令觀眾留下印象，有網民笑指丁丁是「新一代劇霸」。

演開陽光男孩的丁丁，在《法證V》再度突破自己，飾演自閉陰沉天才男生，對製造標本有濃厚興趣。為配合角色，丁丁拍攝時需接觸真實松鼠標本，在其中一條官方花絮片中，對着松鼠標本的丁丁，未正式開機前表現驚青兼喊驚，又不敢直視標本。

正式埋位後，丁丁即專業地對着松鼠標本認真演戲。問到拍攝感受，丁丁笑指要應付真標本感到可怕：「我本身真係好驚，但又要做到好鍾意咁，好大挑戰，因為縫嗰下係縫落個標本度，要克服恐懼。」

丁丁又謂《法證V》角色與他真實性格很大差異：「個角色係一個好冷靜同寡言嘅人，同埋有戀屍癖，同我之前角色好唔似，可以話係入行以嚟最喜歡角色之一。」

丁丁又指為了演好角色，事前做了不少功課：「因為同我本人都爭好遠，我要好努力去搣甩某啲習慣，好似講嘢要唔望人，同埋睇咗好多參考。」今年先後有5部劇出街，丁丁開心說：「因為拍嘅戲全部都係我好鍾意，覺得自己非常幸運，我最開心係5個角色都唔一樣，可以呈現到5種唔同嘅人畀觀眾睇，呢個會係做演員最大嘅喜悅同埋係成就解鎖。」

（即時娛樂）