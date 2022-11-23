財閥家的小兒子｜Do姐讚宋仲基玉樹臨風 勁冧李星民：非常有魅力 (15:04)

由宋仲基伙「百想影帝」李星民和「氣質女星」申鉉彬主演的Viu Original原創奇幻韓劇《財閥家的小兒子》，播出後叫好叫座，第3集收視更突破雙位數字。昨天（22日）星級韓迷鄭裕玲（Do姐）也在其主持的電台節目《口水多過浪花》提到該劇，大讚宋仲基和李星民。

Do姐讚宋仲基的角色人設「萬中無一」：「屋企環境相當唔錯，而且靚仔，去到中學、大學甚至係校草，成績好、體育好，仲考入知名大學！」當余德丞表示宋仲基打得又睇得，Do姐自爆過去未曾收看他的作品，直至《財》為2人牽緣分：「雖然我冇睇過佢嘅戲，但係我喺MAMA頒獎禮見過佢真人，的確係玉樹臨風，不過唔知點解一直冇吸引到我睇佢嘅作品，直至呢套；而宋仲基好嘢嘅地方就係，佢今年都37歲，但係佢可以扮大學生喎，你唔會覺得佢扮𡃁仔，依家播咗3集，佢嘅野心已經出咗嚟、有晒部署，淨係睇演技我都覺得好睇！」

劇中飾演陳養喆的李星民，向來演技非凡，更曾囊括不少視帝﹑影帝殊榮，就連Do姐也大讚對方實力出眾：「劇中另一個好主要嘅演員，我都好鍾意，就係李星民，只要有佢出現嘅劇集，佢都會盡力做，而佢嘅角色亦都非常有魅力。李星民喺第一集最尾出場，佢無講過一句說話，但係嗰種懾人嘅魅力，會令你覺得『有呢個演員喺度就掂喇！』」此外，Do姐亦表示該劇雲集一眾韓劇熟悉面孔，她說：「除咗佢兩位之外，好多角色都係韓劇熟客，又係好演技，所以真係好好睇！」

（即時娛樂）