大S發聲明反擊汪小菲張蘭 稱心臟不好不能吸毒：沒力氣也懶得出軌 (18:17)

大S表示她和妹妹小S的心臟都不好，所以不能吸毒。（fb圖片）

汪小菲和前妻徐熙媛（大S）連日來隔空開火，為爭論贍養費炒得愈來愈烈，大S的前奶奶張蘭亦加入戰團，甚至驚爆大S和妹妹小S（徐熙娣）吸毒，而汪小菲原先放聲氣會飛台灣跟大S正面對決，最後卻無影。

而針對張蘭的指控，大S今天（23日）在社交網列出6點聲明反擊，她否認和小S吸毒，並表示兩姊妹心臟都不好；同時大S亦指汪小菲提出的明細表，不是她寫的；此外大S坦言維持或斬斷10年婚姻很難，自己沒力氣也懶得出軌，最後大S還寫道：「一人做事一人當，啥事衝我來，勿殃及無辜。」

大S的聲明內容（節錄）：

1.我和我妹不能吸毒；因為我兩心臟都不好，我妹一週平均工作四天不等，又跟公婆住一起，根本沒吸毒的條件。我本人對吸毒沒興趣，台灣不開放任何毒品，我們很守法。

2.小菲提出的明細表不是我寫的，我也沒拿到4千多萬；但每個月會收到一百萬元台幣，是做為身心受創的補償，最近小菲和我達成二十萬的家裡開銷，他都有積極支付。至於這次的欠款五百萬元是他要給XX的存款，但他拉黑我，以致我無法第一時間提醒他，這才導致他違約、誤觸了法。

4.小菲和我的婚姻沒經營好，因此我主動退出，毫無怨念。我還是希望他好！

5.維持或斬斷十年婚姻很難，本人沒力氣也懶得出軌。

6.一人做事一人當，啥事衝我來，勿殃及無辜。

祝福麻六記生意興隆！

相關新聞：汪小菲態度突逆轉 願跟大S「休戰」 徐熙媛將200萬牀墊歸還前夫

（即時娛樂）