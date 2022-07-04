《我和殭屍》電影版 黃宗澤吳千語分演況天佑馬小玲 岑珈其孖謝雪心演神棍母子 (20:00)

陳十三作品《我和殭屍有個約會》三部曲系列，首部曲於1998年播出，這部亞視永恆之作相隔24年將再次登場，並由陳十三延續經典，身兼編劇及導演開拍電影版《驅魔龍族馬小玲》。《驅》片沿用《殭屍》原有角色人物及都市奇幻題材，但配上全新演員陣容及全新創作故事。

當年《殭屍》三部曲系列由尹天照飾演「況天佑」、萬綺雯飾演「馬小玲」、楊恭如飾演「王珍珍」；在全新電影版中，「況天佑」由黃宗澤飾演、「馬小玲」為吳千語、「王珍珍」為蔡潔。相關演員陣容名單早前傳出後，坊間討論度甚高，特別是吳千語做「馬小玲」更具爭議性。

其實電影版角色極多，除了上述三位演員外，另一重要角色「金正中」，由憑《緣路山旮旯》殺出千萬票房的岑珈其接棒電視版的杜汶澤演出，岑珈其月前於《試當真》製作的《我和殭屍有個誤會》劇場版內，已曾扮過「金正中」一角，獲不少網民稱讚還原度高，陳十三亦覺得岑珈其脗合角色，決定邀請珈其參演。

岑珈其日前在馬來西亞拍完電影《千謊百計》返港，隨即投入《驅》拍攝，岑珈其演的「金正中」與電視版不同之處，電影版「金正中」是不學無術的宅男，只想做網紅，謝雪心飾演其母親，珈其說：「成日同阿媽（心姐） 講諗到啲好主意，我哋拍條片就成功就會爆紅，成日唔想努力，阿媽就想佢搵啲嘢學下。」岑珈其以「玄武童子」造型拍戲，他笑說：「係講我好叻、識法術，但其實係扮，但過程我扮得好有自信好犀利，其實平時嘅『金正中』係冇乜自信，又懶，乜嘢都唔叻嘅。」

岑珈其表示小時看過《我和殭屍有個約會》，他說：「係我兒時一套經典到爆嘅電視劇，黐線，覺得點解可以咁勁嘅。」在旁的心姐問他：「你識睇嘅？」岑珈其說：「嗰時會追㗎，但嗰時唔識得細味成套劇，但都會諗點解識得諗呢啲題材嘅？殭屍喎，好型喎，好鍾意。」

劇集版的「金正中」母親由吳浣儀演出，電影版的金母角色就由心姐飾演，心姐稱其角色太溺愛兒子，她說：「係惜到有啲縱，因為家庭環境好現實，老竇又唔生性，獨力湊佢供書教學，點知佢想做網紅，咁我又隨佢癲好幫佢，但我哋都係唔叻嘅神棍，搵唔到錢，都幾得意。」

（即時娛樂）