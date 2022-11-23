保錡新歌MV孖阿Dee化身Rock友 被演女友Alice狂鬧 (22:59)

ERROR成員吳保錡（Poki）推出兩首兵歌《猥瑣》及《羅曼蒂克衰亡史》後，在新歌《Am I Crazy？》變身成為J-Rock樂隊主音，演繹Rock爆Band Sound，找來Jason Kui監製外，更有ERROR隊友何啟華（阿Dee）參與Rap的部分。

《Am I Crazy？》是一首以J-Rock作招徠的作品，圍繞Poki對音樂和夢想的追求。Poki說：「我好努力搞笑，做畀大家睇，我亦知道觀眾最想睇我搞笑，但我都好想做到好音樂畀大家聽。我自己本身好鍾意X JAPAN，好鍾意搖滾樂，做了兩首情歌，今年第3首歌希望話畀人聽，我不是只做到情歌，好硬橋硬馬嘅嘢，我一樣做到。」《Am I Crazy？》是Poki的心聲，道出他堅持做音樂過程中的感受。

為令歌曲更見立體，Poki找來阿Dee合作Rap， 阿Dee義不容辭說：「音樂上我冇乜追求，今次當然是撐兄弟，難得Poki邀請我。」阿Dee除Rap之外，更瞓身幫手寫Rap詞，他回憶起創作過程：「藝人在演藝這條路上充滿批評，好多負評是基本，所以填詞人T-Rexx有問我會不會攞網上的一啲好難聽字眼，或者對Poki的意見、批評，寫成Rap詞，同歌曲內容做成對比。」除了Rap，阿Dee亦參與MV演出，與Poki齊以Rock友造型示人。阿Dee坦言感覺新鮮：「第一次嘗試新造型，除出騷之外，我平時不會著這些皮褲皮褸，發覺原來都好好睇。」Poki也說：「今次全新造型，再配合化妝與髮型，感覺完全不同。」

《Am I Crazy？》MV有Rock爆的夾Band場面，亦有搞笑劇情，當中有強尼、許寶恆（Alice）及JFFT客串演出，強尼扮演老闆，Poki指對方是不二之選：「強尼大哥超級好，睇住我出道，到依家可以邀請他拍MV，是一個好感動的事。」強尼也很開心有這次不一樣的合作，因為看到對方的成長與轉變。強尼說：「人要經歷高低，依家先至顯得可貴。我多同Poki一齊做嘢，這幾年他有變化，感覺Poki依家會識珍惜工作、機會，人變得沉實。」Poki感激道：「以前有不開心都會同他分享，以前不成熟，今次推出到這首歌，是有前因後果。《Am I Crazy？》裏面請不同人參與，都是有原因。」Alice在MV扮演Poki女友，不過跟過去MV一樣，Poki未與對方有親熱戲，鏡頭前反而頻頻被對方責罵。Alice說：「我要瘋狂諗Poki的缺點。」為答謝對方參與演出，Poki表示會封利市給Alice作報酬。

除忙著歌曲宣傳及拍攝劇集外，Poki也著手與ERROR幾位兄弟一同籌備12月16至18日於九展Star Hall舉行的《明星生活ERROR Live Show 2022》。相隔3年再開騷，更由1場變3場，Poki與阿Dee被問可有票房壓力？Poki說：「票房不擔心，因為得咁少位，比較擔心大家撲不到飛的情緒，令到粉絲不開心，我哋最不想，希望黃牛高抬貴手。」至於表演內容可會像上次演出般包羅萬有？Poki指今次會是他們過去4年的概括總結。阿Dee補充說：「我哋儲了好多經歷，有好多嘢想同大家分享，但以乜嘢形式，我哋仲掙扎緊，因為實在有太多方法，但我哋總是追求最完美最好效果畀大家睇到，不想嘥了大家辛苦撲番嚟嘅門票，然後最後攞住𠝹刀𠝹櫈，但我哋太多趣聞。」Poki與阿Dee更表示如果《Am I Crazy？》MV反應好，大家又喜歡的話，他們絕不介意屆時以MV中的Rock Star造型與大家見面！

（即時娛樂）