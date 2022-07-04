倫永亮欣賞MIRROR為樂壇添生氣 計劃開班授徒培育新血 (23:19)

倫永亮自稱每逢「3年1騷」，將於11月26及27日假西九戲曲中心大劇院舉行《我是音樂人？》音樂會，除獻唱歷年經典金曲，他預告將變成「說故事的人」，解說自己內心世界。他舉例說：「音樂人常給大家古怪的感覺，好似只會躲在房間寫音樂不見人。我以前的確是，一趕貨寫歌，就不同家人食飯、推掉朋友約會，連表哥表姐都覺得我古怪，所以圈中朋友不多，最好只有葉德嫻、呂方、陳潔靈和林憶蓮。」

他亦告白近幾年個人生活感到不安又沮喪，特別疫情下工作量大量減少。他解釋：「因為年長一輩歌手甚少出歌，也沒有開演唱會；後生的又有一班自己音樂班底合作，使我有少少覺得迷失及混亂。加上經歷幾個親人離世，覺得人生很無常。慶幸過去兩年多參加一些佛學班，有時間就打坐，又上網跟常霖師傅學冥想，學懂看開生離死別。再靠做運動，才有正能量捱過去。」

倫永亮有留意新一輩創作歌手，如林家謙、馮允謙及陳蕾，欣賞他們寫歌出色又唱得。他點名讚男團MIRROR：「好開心MIRROR的出現，香港已經好耐沒出現過那麼哄動的superstar，樂壇是需要這些noise！12人一齊台上表演，令人看得很開心，當然都靠監製Edward Chan（陳浩然）幫他們監製的歌編得好好。」他與時並進，亦愛看韓國男團BTS（防彈少年團）跳唱。他說有機會也想跟張天賦或謝安琪合作，他笑笑口說：「想同MIRROR合唱，但叫我跳舞會好驚，手腳不協調，或者寫歌給他們唱都可以。」入行36年，倫永亮盼望音樂可以薪火相傳，正籌備與朋友合作開班授徒，親自教學生包括作曲、編曲和唱歌技巧心得，培育更多樂壇新血。

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（即時娛樂）