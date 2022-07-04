張天賦助手再有驚人言論 曾指MC「畀自己兄弟𠝹票」 唔投票就冇資格買個唱飛 (13:14)

張天賦和好友洪嘉豪當時一同躋身「我最喜愛的男歌手」10強。（商業電台 881903.com Ig圖片）

張天賦的私人助手兼歌迷會管理員Yee Yee，在商台公布「我最喜愛的男歌手」10強後曾發電郵予歌迷會成員為MC拉票，揚言「唔ALL in MC就等睇華納全軍覆沒」。（資料圖片 / 張天賦Ig圖片 / 明報製圖）

商台《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》昨日（23日）公布「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手、組合」最新7強走勢，男團MIRROR成員姜濤、呂爵安、盧瀚霆與陳卓賢佔4席，隊友江𤒹生、柳應廷被淘汰；4名MIRROR成員鬥林家謙、張敬軒及張天賦（MC）。

張天賦的私人助手兼歌迷會管理員Yee Yee早在MC成功躋身10強後，以電郵方式為MC拉票，有網民在討論區公開MC歌迷會發出的電郵，當中提及「今年有票源重複，只會畀人不斷𠝹票。要贏鏡，每個賦二代（粉絲暱稱）都要更加出多啲力拉番幾票番嚟﹗今年唔係講笑，唔ALL in MC就等睇華納全軍覆沒。五鏡入五強嗰陣，對方就真係多謝我哋啦。」

有網民之後又公開Yee Yee在歌迷會群組的留言，Yee Yee直言「今年明明有機會，點知仲畀自己人𠝹票。冇得靠公司，佢只可以靠自己」、「依家佢嘅對手唔止係鏡，仲畀自己兄弟𠝹票，結果只會全軍覆沒」、「結果就係兩個輸晒一齊入唔到五強」、「本身MC都打贏鏡仔軒公都仲五五波，依家等於等如讓半臂。等畀人贏」。歌迷會電郵中所指的「畀人不斷𠝹票」、「票源重複」原來是指當時跟MC一同躋身10強的洪嘉豪。

Yee Yee還在群組中揚言未有將票投給MC的歌迷沒有資格搶演唱會飛。有歌迷提醒小心說話，免得被人截圖公開言論，她卻回覆︰「我又覺得冇所謂，呢個係事實。依度嘅正主永遠只得一個，唔識返屋企根本就唔應該喺度，仲要影響大家嘅福利。」不少網民斥Yee Yee說話再次有失身分及「趕客」。

（即時娛樂）