超能使者｜王君馨臥底身分曝光 開心出街被稱呼韋小姐 (15:31)

無綫台慶劇《超能使者》中，王君馨飾演的黑幫大家姐韋瑞琦身分一直成謎，她在昨晚（23日）播出的一集向張Sir（林偉飾）交出機密USB時拋下一句「張Sir，和聯發最後罪證，我終於可以功成身退」，令其臥底身分揭盅。當瑞琦以為終可歸隊，張Sir再下令要她追查賀慶隆（歐瑞偉飾）的大型毒品交易，此時賀慶隆卻發現社團有內鬼，並擒來張Sir作人質威脅瑞琦於一班叔父輩前公開臥底身分，幸機智的瑞琦未被嚇窒，更反客為主狠下心對張Sir嚴刑逼供兼開槍。

瑞琦臨場設局，令賀慶隆手下成替死鬼，張Sir則被即場「埋屍」。眾人離開後，瑞琦緊張命令威仔（沈震軒飾）飛車折返救人，惜為時已晚，遭埋在泥土中的張Sir已氣絕身亡。跟張Sir情同父女的瑞琦拚盡全力搶救，最後愧疚嚎哭。不少網民讚王君馨好戲，連監製文偉鴻也指她將霸氣大家姐一角演得入型入格。王君馨開心近日獲不少途人稱呼為「韋小姐」，她十分感激觀眾支持：「呢集瑞琦心情非常矛盾，所以喺演繹上，最困難係情緒轉變同心境變化，幸有兩位非常好前輩林偉哥同瑞偉哥喺度，令我好易入戲。」

另一邊廂，患腦退化症的阿鏈母親（程可為飾）誤當Q姨（唐詩詠飾）為新抱，阿鏈（陳展鵬飾）唯有將計就計與Q姨扮夫妻，逗老人家開心。未料，阿鏈不慎喝下媽咪煲的「有料糖水」，搞到全身㷫烚烚，更對Q姨蠢蠢欲動。誤會阿鏈暗戀自己的Q姨主動獻吻兼表白，結果再遭阿鏈請食檸檬，場面搞笑。

Open姐（劉穎鏇飾）與高勇（陳山聰飾）終於上演冧爆Kiss戲，兩人被困在冰櫃時，Open姐更撒嬌大講疊字句子「抱抱，攬實啲！凍凍呀」。劉穎鏇受訪時自言男仔頭︰「我未試過咁樣對人撒嬌，所以拍攝時都有少少尷尬同怕醜。我同山聰合作多次已好熟絡，拍Kiss戲唔尷尬，事前食定香口膠。佢真係好似一個哥哥咁，令我好放心同信任佢，感覺仲幾得意添。」

（即時娛樂）