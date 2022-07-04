繩角｜AK嘲MIRROR係卡啦蘇 拒演Viu真人騷︰係都拍大台啦 (19:06)

AK邀請林愷鈴看其比賽，林愷鈴說如他打得不好，即使安排她坐MIRROR隔籬也不去。AK聞言說不要理會MIRROR這隊「卡啦蘇」。（ViuTV網上視頻截圖 / 明報製圖）

AK飾演的歐陽駿在昨晚第7集《繩角》中，既嘲MIRROR是「卡啦蘇」，又拒絕參加Viu的真人騷，說要拍都拍大台節目。（ViuTV網上視頻截圖 / 明報製圖）

ViuTV原創劇《繩角》昨晚播出第7集，ERROR隊長梁業（肥仔）客串現身，飾演當紅藝人「大哥」。江𤒹生（AK）飾演的歐陽駿獲安排與他一同拍廣告，肥仔卻「擺款」遲到3個鐘才現身，阻住AK練拳，令AK十分無奈。廣告其中一幕是AK被肥仔一拳打落地，導演安排他單獨拍攝被打到瞓低的場面，惟AK做不到要求。肥仔趕住走，提議AK「硬食」他一拳，好讓大家早點收工。AK一口答應︰「好呀﹗難得全球百大型男都咁講﹗」

兩人順利拍完最後一個鏡頭。肥仔收工時大讚AK「有啲料到」，邀請他上其主持的真人騷做嘉賓。豈料AK問︰「吓﹗又係Viu嗰啲呀？唔好搞我啦，同埋我嚟緊要比賽，邊有咁多時間。」李承東（楊樂文，Lokman飾）幫口指AK的時間表比較滿，要問問經理人。肥仔離開後，AK即對Lokman說︰「唉，有冇搞錯呀﹗要我拍Viu﹗係都拍大台啦，係咪呀﹗」

AK除了在劇中取笑要拍都拍大台真人騷，而不是拍Viu的節目外，又在另一幕嘲MIRROR是「小角色」。劇情講述他到洗衣店找飾演秀賢的林愷鈴，邀請她看自己比賽。林愷鈴說如AK打得不好，即使安排她坐在MIRROR隔籬也不來捧場。AK此時說︰「MIRROR嗰啲『卡啦蘇』就唔好理佢啦﹗」

（即時娛樂）