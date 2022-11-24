李麗珍為新戲增肥17磅 不慎跌傷左腳骨碎 撐枴杖照開工 (19:12)

李麗珍、李靖筠、陳湛文、COLLAR成員芯駖等，日前出席電影《望月》開鏡儀式。李麗珍在戲中飾演陳湛文及李靖筠的母親，芯駖則是陳湛文的太太，即李麗珍的新抱。為切合角色需要，李麗珍增肥16、17磅，令自己看來更似身材圓潤的中年媽媽。雖然只是剛開工，李麗珍與眾拍檔已十分熟絡，更被李靖筠暱稱為「媽子」。李麗珍笑言︰「有時感覺李靖筠就是我的女兒，自己會投入一些，她話頭醒尾，有這樣的女兒，我會好冧！」

能跟李麗珍結「母女緣」，李靖筠說︰「能演珍姐的女兒，太幸運了！記得有一場戲，我要翻開『媽子』的舊相，她真的太漂亮了！跟『媽子』合作很開心，她是一個很隨意的人，偶然會爆個冷笑話，幾搞笑！」

開鏡當日，李麗珍左腳包住紗布，要撐枴杖走路，原來她不慎在家跌傷了。她說：「我遴迍，這生人跌過好多次，今次最『甘』！在家滑倒時，剛巧跌正分隔廁所與房間的雲石石壆，隻腳不但拗柴，更碎了少少骨，再過兩星期就康復，希望別要再有下次！」李麗珍一度擔心影響拍攝工作，幸好獲羅耀輝導演遷就，先拍攝較靜態的戲分。她說：「戲中我生了兩個20幾歲的子女，估計角色都接近50、60歲，就算拿着枴杖也問題不大。」

陳湛文與芯駖在戲中是對感情不算和睦的夫妻，陳湛文的角色沉鬱內斂，他自言本身都是性格內斂的人，跟其角色有點連繫。芯駖初登大銀幕，開心能跟陳湛文演對手戲︰「我樂於接拍的其中一個原因是因為對手是陳湛文，我入行前已有看他的作品，覺得這個演員很厲害，可以演繹不同角色。我不太認識演戲，很想了解這回事，既然有這麼好的對手、這樣好的機會，當然想嘗試。」芯駖急不及待向陳湛文請教演戲心得，陳湛文樂意分享，卻有所顧慮，怕自己會給了對方「山埃」貼士。談到飾演「奶奶」的李麗珍，芯駖說︰「珍姐好有氣場，第一次看她進來的時候，她用眼神慢慢地觀望全場，好有一種穩定、安全的感覺！」陳湛文認同︰「珍姐望着這個世界的時間，好像比常人有再多3秒的時空。」他與芯駖表示會趁機向李麗珍偷師。

（即時娛樂）