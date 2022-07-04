繩角｜梁祖堯首次拍劇過足癮 見證MIRROR成長老懷安慰 (19:57)

梁祖堯首次拍劇，在ViuTV原創劇《繩角》中飾演街坊拳館教練「魯堅」。魯堅是個市儈、長期沉鬱兼黑面的人，他曾自覺不適合去演，但同時又覺得是個很大的挑戰。「經常演喜劇，每個喜劇演員也很想挑戰沉鬱、糾結的角色。這個角色對我來說，簡直是過足癮﹗」人生第一套電視劇，梁祖堯自言學到很多，雖然辛苦，但已洗濕了頭會繼續拍。

《繩角》是他繼綜藝節目《調教你MIRROR》後，再次跟MIRROR中的4位成員江𤒹生（AK）、楊樂文（Lokman）、邱傲然（Tiger）及王智德（Alton）合作。梁祖堯在鏡頭背後繼續導師上身調教他們，為他們做心理輔導。「我是一個樹窿，他們忙於操練不夠休息，加上要節食，我便聽他們呻吓。」梁祖堯讚這4個鏡仔成長了不少，令他老懷安慰、死得眼閉。

「AK 以前遇到不合理的事，真的會擺上臉，這是他可愛的地方，但真的會得罪人。現在他不會，不是強忍壞情緒，而是沒那麼容易覺得事情不合理；隊長Lokman以前給自己很大壓力，現在會識得分什麼是工作壓力，什麼是無形壓力。面對工作壓力，他會盡力做好去解決，解決不到便將壓力留在工作的地方，收工不會帶走，這樣健康很多。」

至於Tiger和Alton，梁祖堯說︰「Tiger年紀最小，現在沒那麼小朋友了﹗他進步了很多，很清楚怎樣去表現自己；Alton以前覺得自己隱形，現在不會了。他覺得只要做好件事，就會有人見到。他有這個心態就好了，能夠享受工作。今次他演亞洲拳王，要去到劇集一半才出場。以前的他會覺得只是客串，現在就不會這樣想。」

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（即時娛樂）