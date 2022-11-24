慧妍美女廚房合力炮製慈善晚宴 陳凱琳郭柏妍是甜品高手 (23:30)

慧妍雅集成立40周年，跟TVB共同製作《慧妍雅集 愛心傳承40年》特輯，回顧慧妍過去的慈善工作，並為未來繼續推行慈善公益定下目標。節目將於12月10日播出，歷屆40多位港姐將聯同多個受惠機構參與拍攝。早前多位成員組成慧妍美女廚房，合力烹調慈善晚宴，以感謝善長一直以來對慧妍雅集慈善工作的支持，是次亦捐出十萬元善款予慧妍雅集作慈善用途。

慧妍的會員親身到農場收集食材，再變身大廚下廚，包括陳凱琳、邵珮詩、黃嘉雯、郭柏妍、關楓馨、梁凱晴、邵初、莊思明、梁麗翹、鄺美璇、戴佳敏、戚黛黛、文健儀等。郭柏妍要到雞隻飼養場收集雞蛋，她笑說:「雖然我不怕雞，不過行入飼養場時都嚇了一跳，感覺很多雞隻同時看着我一樣，空氣中有陣陣濃烈異味。拍攝一小時後也覺得自己的忍耐能力很高。」關楓馨則負責採摘西蘭花，她說：「配菜其實也一樣重要，用來襯托出主菜的味道，並提升視覺享受，否則多美味的食物也變得單調。」

眾人又拉隊下廚大顯身手，雖然部份會員沒有豐富的下廚經驗，但是煮起來郤頭頭是道。陳凱琳與郭柏妍是甜品高手，二人㩦手合作意大利芝士蛋糕。梁麗翹表示她很喜歡食蠔，但煮蠔卻是第一次，發現原來很講究烹調時間，經過今次她自言學到很多。莊思明與李潔瑩合力處理活蝦，雖然有些手忙腳亂，最後都能順利完成。她們合力烹調的一頓美味晚餐，令善長們大飽口福。

（即時娛樂）