輕‧功｜59歲龔慈恩分飾年輕版當紅女星 感激黎耀祥鼓勵 演活恩愛夫婦 (12:25)

近年維持一年一劇的祥仔，是次角色再見突破。

由黃偉聲監製的《輕‧功》，將緊接台慶劇《超能使者》播放，演員陣容包括黎耀祥、龔慈恩、蔣祖曼、朱晨麗、朱敏瀚、鄭子誠、歐瑞偉、韋家雄、寶珮如、王綺琴及楊卓娜等。

被選為《2022年香港國際影視展》推介劇集之一的《輕‧功》，幕後班底不容忽視，無論是監製聲哥或是編審龍文康，均為「言情」高手，2人更是《老表》系列黃金組合。聲哥除了是《學警》及《老表》系列，亦是去年叫好叫座台慶劇《換命真相》監製，至於龍文康參與過的電影編劇作品則包括《門徒》、《野‧良犬》等，而其聯合編劇的電影《樹大招風》，更榮獲第53屆金馬獎最佳原著劇本，及第36屆香港電影金像獎最佳編劇，實力不容忽視。

《輕‧功》故事講述一代當紅女星繆妙（龔慈恩，公仔飾），嫁給前武師洪十一（黎耀祥飾）後息影，並專心相夫教子，兩公婆多年來，人前人後均表現恩愛。

劇集甫開始，繆妙便因患病時日無多，在倒數的日子，洪十一竭盡所能、強忍傷痛陪伴積極抗病的愛妻，走完人生最後旅程，並與一眾好友落力為繆妙完成「飛」的心願。

「輕功」就是一種學懂放「輕」自我的人生「功」課，像是劇中男女主角黎耀祥及龔慈恩，一個要面對「喪偶」，一個要面對「離世」，兩個都是人生重要課題，尤其面對「喪偶」的洪十一，日子還是要繼續，他最終又如何學會釋懷及放下？

日前《輕‧功》釋出首個劇集宣傳片，以「100個人，100種共鳴」作宣傳重點口號，配以黎耀祥充滿感情的VO「放輕自己，做人唔再咁執著」及「輕功係一種活得自在嘅生活態度」，為一連25集的「輕功人生課堂」揭開序幕。

近年維持一年一劇的祥仔，是次角色再見突破。由於劇情發展偏向生活化、沒有太多戲劇性元素，但隨著發人深省的人生哲學式對白，無論劇情或是人物性格自然流暢，對於演員演技自然是大考驗，祥仔除了應付內心戲，更要飾演比自己真實年齡成熟角色，貴為視帝的他演得入型入格。

至於保養得宜的龔慈恩，不但要飾演病重的繆妙，現年59歲的她要分飾年輕時風華絕代的繆妙，龔慈恩受訪時感激監製和編劇為她創造這個角色：「繆妙係我從演以嚟最討好嘅角色，喺佢死咗之後仍得到好多人嘅愛，呢樣好難得。至於劇裏面演後生版要經過好多團隊嘅幫忙，包括攝影、燈光、化妝、後期製作等，好多謝大家幫我塑造呢件事。」

她特別感激祥仔鼓勵她放開去演：「我有啲古板觀念，一把年紀要演恩愛場口，唔係好放得開去做，好多謝導演同祥哥鼓勵我放開去演，同埋𠵱家年代唔同，喺街上好多退休夫婦都好Sweet，其實不論乜嘢年紀，兩夫婦都應該疼愛對方，呢個先係正確態度。」

談到劇中有不少古裝造型及吊威也場面，龔慈恩笑言從不抗拒吊威也：「不嬲都覺得幾好玩，反而擔心某啲動作做得比較笨拙，𠵱家年紀大未必做到佢哋要求，但今次表現都OK。」她透露最愛白色系的古裝：「我幾鍾意演古裝，以前試過喺幾個月內演晒人、鬼、神三種唔同古裝角色，仲要同一時間都係著白色衫，感覺都幾特別。」

（即時娛樂）