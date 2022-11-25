中年好聲音｜42歲廚師人氣揮贏「賈名媛」邱芷微 獲張佳添讚黑馬 (12:58)

無綫推出的全新綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》，專為35歲或以上的朋友而設，《中》將於周日（27日）起首播，並由車婉婉擔任主持，評判團則為Maria Cordero（肥媽）、張佳添、伍仲衡、林志美、周國豐。

無綫Facebook專頁「See Saw先」日前（10日）發起全城派Like大行動，測試100強參賽者人氣指數，上周五晚公布的人氣榜TOP3為李泇霖（875票）、邱芷微（861票）及顏志恒（835票），經過多日投票（數據截至24日中午12時），人氣榜排名出現變動，顏志恒以1479票揮低李泇霖及「賈名媛」邱芷微，成為人氣NO.1，至於第2位則由異軍突起的馮志豪，以1364票奪得，而李泇霖及邱芷微分別得到1110票和1053票排第三、四位。

現年42歲的顏志恒，報稱是酒店廚師，面試當日他透露：「由細到大最鍾意就係唱歌，因為得唱歌先搵到唯一嘅成功感，讀書唔叻同埋又唔係生得靚仔，讀完書之後掛住搵食做嘢，咁就放棄咗自己理想，做完嘢就順理成章結婚生仔，到依家先有時間唱番吓歌。」

他面試時獻唱《一首歌一個故事》，獲面試評判之一的曾志偉讚有感情。至於現年40歲的馮志豪，報稱是商人，講到參賽目的，他說：「本身鍾意唱歌、熱愛舞台，希望藉住《中年好聲音》呢個平台可以豐富自己人生。」而他亦獲太太全力支持追夢：「我老婆同我講，你係咪玩？你一係唔好玩，一玩就要全力以赴！」

周日晚播出的首集睇頭十足，觀眾比較熟悉的參賽者將輪住登場，包括有「屯門娜娜」之稱的董幸兒、樂壇天后李玟的胞姐李思林、前港姐冠軍曹敏莉的胞妹曹敏寶、曾出道做歌手的周吉佩、組合E-kids成員郁禮賢等，當中有人歡喜有人愁。

人氣榜NO.1的顏志恒亦會於首集登場，他在節目中透露：「我其實都參加過大型歌唱比賽，好似新秀咁，但我就連複賽都入唔到，但我冇放棄，我真係好鍾意唱歌，我匿埋喺屋企廁所自己唱、日日唱，我一定要做到今日！」志恒再度獻唱《一首歌一個故事》，其深情的演出獲評審一致好評，肥媽大讚他有Passion：「好唱到《一首歌一個故事》嘅故事。」就連出名要求高的張佳添都說：「我覺得你係黑馬嚟！」

（即時娛樂）