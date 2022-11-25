拼命三郎｜譚耀文林家熙演父子 Locker獲讚踏實勤力 (14:40)

由陳大利編劇及執導、黃子桓監製、聯同譚耀文、林家熙（Locker）、應智越（細貓）、鄭浩南及姚樂怡等主演的港產電影《拼命三郎》，早前正式煞科。

《拼命三郎》是陳大利繼《黃金花》後，第2套自編自導電影作品，早前在《拼命》社交媒體專頁上，已登有一張照片是大利和譚哥的合照，導演寫了一句「他是我心中的第三個阿郎」。

大利解釋找譚哥做「阿郎」念頭，早幾年前已有：「找譚耀文演三郎緣自2017年，一次我們在片場閒聊的緣分，適逢我正在構想父子故事，便決定以他為中心寫個劇本，但最主要是我認為譚耀文好戲而不落俗套，我認為他的演藝事業不止於此，應該要真正地擔正男主角。」

譚哥感恩導演和監製對自己信任：「多謝監製黃子桓和導演陳大利今次畀呢個機會我，嘗試演繹父子題材同埋三郎呢個角色，加上寫實風格是導演強項，我同個劇本一樣都打磨咗好幾年，期望影片上映時會有好成績。」

今次除了有譚哥等一班實力演員之外，更有兩位新生代演員參演，包括Locker及細貓，Locker在戲中與譚哥做父子角色，對於跟譚哥首次合作，Locker非常舒服，因為譚哥在拍攝前，已約他吃飯互相了解，又會互傳信息及分享喜歡電影，到拍攝時已熟絡很多，笑言甚至不用開口，也能理解對方了：「拍攝時我覺得已經跟譚哥有種父子默契，很多時不需要每事說出口，有種『心照啦』感覺，他真的像朋友的『老竇』。」

對於自己「兒子」Locker演出，譚哥激讚：「好踏實，夠勤力！」譚哥說看得出Locker很珍惜演出機會：「即使今次佢身心負擔好重，休息時佢都成日係旁邊感受現場，證明佢好珍惜今次機會。」

（即時娛樂）