都美竹曾因網暴陷崩潰 頂住壓力說出真相：正義雖遲但到 (19:38)

都美竹對吳亦凡被判有期徒刑13年後，在微博發長文吐心聲：正義雖遲但到。（微博圖片/Ig圖片）

今日（25日）北京朝陽法院一審公開宣判，被告吳亦凡強姦、聚眾淫亂案，對被告人吳亦凡以強姦罪判處有期徒刑十一年六個月，附加驅逐出境；以聚眾淫亂罪判處有期徒刑一年十個月，數罪並罰，決定執行有期徒刑十三年，附加驅逐出境。內地網紅都美竹得知消息後，在微博留言：「終於等到了﹗」

及後都美竹再在微博撰長文吐心聲，她直言：「正義雖遲但到。」都美竹表示去年的網絡舉報後，她配合公安機關做了兩個月筆錄，由於案件保密性和隱私性，一直沒有回應相關的問題。

時隔2年，她已經成為思想成熟的大人，她為之前說過一些極端和幼稚的話道歉，又表示自己並非網民們所稱讚的女英雄，只是一個勇敢了一些的普通人，頂住壓力說出真相。

她寫道：「當然，正因為我勇敢說出了事實，我成為了鯢姐姐們集體炮轟的對象。即使我在訴訟請求裏寫上了要求他公開道歉，很遺憾也沒能等到。

時間真的過的太慢太慢了，無數次崩潰和腦海裏經常出現的輕生念頭，等待的過程有多久我就被網暴了多久...」都美竹憶述被網暴的留言：包括被斥不檢點﹑心機女﹑「你就是個敲詐勒索的」﹑「你怎麼不照照鏡子，哥哥怎麼會看上你？」等等。

她寫道：「我始終想不明白，我被傷害了，合法維護自己的權利有錯嗎？難道他是明星有粉絲就可以肆無忌憚，就應該被原諒嗎？畢竟在他們眼裏，受害者必須完美。我很感謝中國的法制，不會放過任何一個罪犯，即使他是大明星。

當時的我才十幾歲，毫無辨別是非的能力，因為他的經紀人同為女性，我非常相信她，才會被騙過去發生後面一系列可怕的事情。在此我也想提醒女孩子們，不要輕易相信任何人，哪怕是同性！遇到危險，想辦法報警，保留好證據，不要害怕威脅！」

都美竹表示這段時間，為了躲避他極端粉絲人身攻擊，退掉了在北京的大學，放棄學了10幾年的藝術專業和夢想，因為網絡上的攻擊，令她一度變得自卑內向及不敢社交。

她寫道：「我之前的幾位『好』朋友，也因為被收買選擇跟我站在對立面，公開直播詆毀我侮辱我，說我不是受害人，為他開脫洗地，通過這次我才真正意識到，原來人性根本經不起考驗。

因為淋過雨，所以也想為別人撐把傘，很感謝大家這兩年的支持以及對我心理上的幫助。girls help girls，未來我會利用我的影響力幫助更多需要幫助的人，也會努力為家鄉做些貢獻。」

最後都美竹有感而發：「不好的回憶就讓它隨著時間慢慢消逝吧。我珍貴青春裏被偷走的這幾年也是時候說再見了。

至於未來怎麼樣，我也說不好，希望這個社會能多一些包容性，也希望我還能有機會繼續追逐自己的夢想，路還很長，反正天總會亮！」

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（即時娛樂）