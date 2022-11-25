徐忠信設靈｜古天樂黃秋生成龍送花牌悼念 錢嘉樂張振朗譚俊彥到場致哀 (20:04)

大師兄徐忠信今午在寶福紀念館設靈，黃秋生﹑古天樂和成龍等送花牌致祭。（柯美攝）

人稱「大師兄」的著名武打演員及武術指導﹑香港動作特技演員公會副會長徐忠信，於11月2日離世，享年70歲。 大師兄今天（25日）在大圍寶福紀念館設靈，喪禮以佛教儀式進行，明日（26日）出殯。

靈堂佈置簡潔，以白色為主，橫匾寫上「永遠懷念」，兩旁電視播放大師兄生前演出片段及照片，靈堂外放滿紙紮祭品。香港動作特技演員公會會長錢嘉樂和一眾動作演員包括張雷等，一早抵達靈堂幫手打點，譚俊彥、張振朗和馬浚偉到場拜祭，成龍、古天樂、黃秋生、鄭少秋、林家棟、森美、張衛健、杜琪峯和程小東，則送上花圈悼念。

嘉樂和張雷一起受訪，他們透露在大師兄離世前兩天曾一起茶聚，當日大家還有講有笑，感到很開心，期間更說在明年香港動作特技演員公會春茗，頒發「傑出動作表演大獎」給大師兄，可惜天意弄人，嘉樂說：「這個獎原本今年春茗已頒給大師兄，但因疫情停辦，要延至明年才頒給他，所以今日將獎項帶到靈堂，交到大師兄家人手上。」

問到大師兄有什麼遺願？嘉樂表示大師兄曾對師兄弟透露將來離世，喪禮要開開心心，氣氛不要傷感，他說：「我們會完成大師兄最後一程的心願，我、張雷、程小東和林家棟等負責扶靈。」嘉樂又大讚大師兄是個好前輩，為動作特技貢獻良多，他們會延續前輩成就，將好的一面保留下來，並傳承下去。

嘉樂遺憾大師兄走得太急，來不及見最後一面。問他可知大師兄身體有事？他說：「我們這行，後生時個個都是英雄，不到瞓低都不會說自己有病，我經常勸告年輕一代，要做身體檢查和買保險，希望大師兄走得開心。」

另外，譚俊彥表示和大師兄合作最後一部作品是《包青天再起風雲》，當時在內地拍攝，有很多騎馬和吊威哋場面，大師兄很照顧他們這些後輩，教曉他們很多東西，對於大師兄離世有點突然，希望大師兄一路好走。

（即時娛樂）