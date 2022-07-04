ViuTV 2023︱姜濤因傷缺席 江𤒹生暫成明年ViuTV劇王 想攞飛躍進步獎 (22:44)

《ViuTV 2023》今日舉行，介紹明年劇集及綜藝節目，男團MIRROR與ERROR、女團COLLAR成員邱彥筒（Marf）及蘇雅琳（Ivy So）、魏浚笙等出席，Marf與Ivy So未有接受訪問。MIRROR壓軸上台跳唱《Innerspace》，成員姜濤腳傷停工休養，只有11名成員上陣，隊長楊樂文（Lokman）形容少了個人感覺如打麻將三缺一，透露姜濤一直在群組報告最新狀況，手術後傷口已埋口，正做物理治療，康復中。

江𤒹生（Anson Kong、AK）明年擔正兩劇集《打天下2》及《冰上火花》，被指是MIRROR成員中的「劇王」，他說：「之前Stanley（邱士縉 ）已試過，他已攞ViuTV『視帝』，我只時剛好時間堆埋一齊，不是公司安排，有Stanley我冇信心做『視帝』，攞到『飛躍進步獎』已好好。」

商台叱咤頒獎禮公布「我最喜愛的男歌手」5強，MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）及姜濤佔4席圍攻張敬軒，Ian及Edan表示入到5強已開心，柳應廷 （Jer ）未因被踢出5強不快。問有否信心贏張敬軒？Anson Lo指5強名單與去年一樣，很多謝粉絲用力投票，但不會想攞不攞到。他今年在頒獎禮賽果宣布前被林海峰整蠱，他笑言有心理準備，保持警愓。他之前上台表演胃痛，他說看醫生已好了好多，最近飲食均衡少少，沒有再不吃東西。上次因緊張，最近保持放鬆心情，但每次到新舞台都會緊張，逐步去習慣，要花多點時間去調整。

政府暫停大國文化租用康文署場地辦演唱會，MIRROR紅館演唱會不知何時可重啟，有可能未能重返紅館開騷。AK說這方面隨緣，看報告有些問題在法律上面，他們未能回答。無綫台慶請天王郭富城壓軸演出向舞蹈員致敬，被認為藉此教ViuTV尊重舞者，AK說：「我們尊重是擺喺心入面，不需要成日提住。」

（即時娛樂）