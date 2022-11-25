姚焯菲入行兩年學會珍惜 張馳豪預告音樂會上跳舞 (23:47)

姚焯菲（Chantel）與張馳豪（Aska）早前合唱經典歌《陽光空氣》獲歌迷受落，他們聯手開兩場演唱會《Chantel×Aska #LOMLive Concert》，希望透過音樂向家人、朋友及粉絲分享愛。

音樂會主題是「Love of my live」，兩人演繹平日喜愛聽的歌。Chantel翻唱《戀愛預告》成為人氣王，她說之前唱過很多次，今次會選擇唱其他歌，包括自己的歌曲《#BFF》，以表達對朋友的愛。Aska預告秘密練兵跳舞：「可能大家平時少見我的跳唱歌，相信排舞老師麥秋成會為我設計適合的舞步。」他們希望與台下觀眾有更多互動，建議大家穿色彩鮮艷或搶眼服裝，邊唱邊跳舞，營造熱鬧派對氣氛。

Chantel積極練歌挑戰未唱過的曲風，還努力減肥：「近這一年，除非跟家人外出食飯，否則夜晚我不吃澱粉質類，戒食飯和意粉，改食薯仔代替，希望大家見到我的成效。」

Aska在無綫台慶劇《美麗戰場》飾演女主角阿寶初戀男友「家明」，令觀眾留下印象成功入屋，他原來有興趣演大反派：「如果有機會，想跟Laughing哥（謝天華）合演反派對決，當年他的角色令我留下深刻印象。」Chantel讚Aska拍劇表現不錯，她都恨拍劇，想挑戰演跟自己反差很大的角色，如會打人或性格好煩的野蠻女友，「我喜歡《白色強人》，覺得醫生不難扮，如果要我演患心臟病的病人，反而有難度。」

參加《聲夢傳奇》至今快將兩年，他們分別出過單曲、拍劇及開音樂會，Chantel還奪得樂壇新人獎，發展順利。Chantel覺得時間過得很快，這兩年好似發生好多事，現在學會珍惜。開個唱是目標，但她自覺無論在唱歌和心態上未準備好，要多些時間磨練。Aska對開個唱抱順其自然態度，未設定時間表，現在做好本分，練習和上堂增值，打算向唱作歌手的路進發。

（即時娛樂）