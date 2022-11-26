鄭伊健開騷變身幪面超人 為阿Sa演繹專屬點唱歌 (14:13)

鄭伊健昨晚（25日）舉行第7場紅館演唱會，獲老闆林建岳、劉偉強夫婦、林海峰、蔡卓妍（阿Sa）、NowhereBoys主音Van與太太、黎諾懿、MIRROR成員楊樂文（Lokman）、江𤒹生（AK）、王智德（Alton）及邱傲然（Tiger）等捧場。伊健在台上唱出《友情歲月》、《極速》等快歌時，阿Sa、AK、Lokman、Alton、Tiger與全場觀眾一起起身跳舞，阿Sa更揮動燈牌不停尖叫，過程被劉偉強以手機拍下。

安歌時，伊健唱完《自動勝利Let's Fight》和《遇怪魔我識得變大個》後對觀眾笑言：「今日個騷完咗，你哋可以走，亦可以留低睇我表演。咁我表演咩？其實我唔係人類，我係會變身。」語畢，他一邊做出「幪面超人」變身動作，一邊唸出日語口訣，還唱日語版「幪面超人」主題曲，又跳高又踢腿，手舞足蹈，令全場爆笑。

伊健續說︰「你哋唔好以為我做騷做到傻咗，因為我有個前輩級嘅日本朋友，山長水遠嚟我演唱會，我又唔識其他日文歌，淨係識呢首，希望有人為我翻譯畀佢聽。」伊健之後演唱《內傷》時說：「有位朋友每次嚟睇我演唱會都指定要我唱呢首歌，希望你鍾意。」這位朋友原來就是阿Sa﹗伊健上次開紅館演唱會時亦送了這首歌給她，十分窩心。

（即時娛樂）