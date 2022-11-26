超能使者｜唐詩詠驚現黑化異能 林子善遭伍樂怡連摑30次 (14:56)

無綫台慶劇《超能使者》昨晚（25日）一集首度驚現「黑化異能」，劇情講到一班超能使者趕到貨倉拯救被挾持的晴晴（林靖文飾），其間賀逸熹（陳國峰飾）威逼眾人互毆，然後又命令手下糟質超能使者。逸熹親口承認是殺死Q姨（唐詩詠飾）家姐喬若詩（楊卓娜飾）的幕後黑手，疑悲憤交加的Q姨激發出「黑化異能」，所有「後遺病症」瞬間轉移至逸熹身上，令逸熹恐怖斃命。監製文偉鴻透露拍攝這場戲當日由晚上9時拍至凌晨5時，本打算拍完大量動作戲就收工，讓詩詠有精神拍攝翌日的「爆Seed」和喊戲，豈料情緒到的詩詠堅持繼續拍，最後更一Take過完成。文偉鴻說︰「詩詠真係有超能力，係完美情緒操控師，嗰段戲拍咗20分鐘就搞掂，佢演得真係好好！」

飾演高勇的陳山聰於劇中一度被人以膠袋笠頭襲擊，狀甚痛苦。他透露當日是「真‧笠膠袋」閉氣拍攝︰「因為我跑開步，肺活量大，所以頂得住，亦冇辛苦感覺，同埋監製、武指都喺現場睇實，我一頂唔順就會打Signal，所以都唔驚。」壞事做盡的「邪惡黑二代」逸熹終於斃命，不少觀眾嗌「抵死」。陳國峰笑言︰「我覺得賀逸熹死10次都唔夠！好多街坊同朋友都話我好衰，差啲用粗口鬧我，但我好開心、好有滿足感。我唔會諗住『從良』，我沉醉於反派角色裏面，發揮多啲。」

飾演高守的林子善昨晚的能力亦升級，劇情講到他教阿七（伍樂怡飾）剪電線，大懵的阿七竟遞錯沒拔去電源的電線，害高守當場觸電倒地。在阿七瘋狂掌摑、亂按心口及人工呼吸下，大難不死的高守成功解鎖「讀心異能」，更意外聽到阿七暗戀自己兼迷戀其爆肌Body的少女心事，兩人順理成章發展成情侶。

子善透露拍攝被阿七急救一幕戲時至少被對方摑了20、30巴，每一下都摑到砰砰聲。他說︰「我叫佢認真打一次好過NG打好多次，然後我哋傾好佢點打、我點順住方向擰個頭，點知佢太緊張忽然反手打，我塊面食到應晒，打到我滿天星。」提到「讀心異能」似乎比其他使者的技能較弱，子善搞笑反駁：「我覺得讀心術都唔弱，對於之後劇情仲有好大嘅功能，係令成件事扭轉添。」

（即時娛樂）