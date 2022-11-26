柳應廷盼將3年作品合輯成唱片 明年想轉玩Band Sound (15:46)

柳應廷（Jer）昨天推出新歌《坐看雲起時》，這是他與音樂人小克、王雙駿過去3年合作10首歌的最後一塊拼圖。新歌歌名來自王維的作品《終南別業》其中一句「行到水窮處 坐看雲起時」，Jer說︰「其實今年嘅三部曲係基於日本庭園入面嘅裝置藝術枯山水去寫個故仔。男主角經歷感情創傷，由第一部曲《離別的規矩》再到第二部曲《自毁的程序》，到今次《坐看雲起時》，某程度上男主角係走入死胡同，最尾放唔低情緒。《坐看雲起時》其實係上天想同男主角講嘅嘢，面對乜嘢都好，其實世界咁大，人生咁長，唔好再轉牛角尖。即使對方離世，都會喺上天祝福佢。不過有好多嘢都係選擇，故事中男主角最尾都係選擇跳番入去深淵。」

看見這一塊最後拼圖，Jer十分滿足︰「今年3首歌係物語系列嘅前傳，講述經歷感情事後，男主角跳入自己深淵、死胡同，最尾係喺一個好黑暗嘅漩渦深淵底下，以對應番第一首歌《水刑物語》喺水底等拯救嘅一句。睇見《坐看雲起時》最尾一部曲推出，實在好感動，3年嚟所做嘅Project好圓滿，依家大家可以見到好大嘅Picture，有啲似連續劇可以畀粉絲追看，自己好開心可以做到咁有趣嘅故事。」

新歌MV在日本京都取景，是因為Jer想回到歌詞所講日本枯山水地方拍攝。他說︰「枯山水當中曲線同直線分別代表男同女，枯山水裏面線條嘅相遇與碰撞，我覺得係好得意，好似男女關係。」Jer在MV中有落水戲，除了要在鴨川一條河拍落水鏡頭，前一日又拍浸浴畫面。他回憶︰「其實有少少返去去第一首歌《水刑物語》喺泳池要潛水嘅感覺，因為浸溪水外，有一日又要浸浴缸，雖然係熱水，但我唔熟水性，浸喺水就好辛苦，浸完兩幕之後有脫水感覺，更有少少頭暈身㷫，好彩休息一日就冇事，但睇完畫面覺得好值得。」Jer透露MV內出現的結他、襟章、裝飾品都有他之前作品的影子，如身穿的上衣背部有曾在《離別的規矩》出現過的獨角仙，《自毁的程序》的向日葵、結他曾在《人類群星閃耀時》MV中出現。

完成三部曲作品後，Jer感覺似完成了人生的里程碑，希望可將這10首歌合輯成一張唱片，成為一幅很完整的藝術品。他透露正為此和公司商量，希望很快可達成這個願望。Jer希望明年會在音樂上作出新嘗試，夾Band出身的他想試Band Sound比較重、比較開心正能量的歌曲。

（即時娛樂）