李勝基借2800萬予事務所無收息 (17:33)

《金秘書為何這樣》朴敏英、《依法相愛吧》李勝基等韓星所屬事務所Hook娛樂，早前被警方調查，外界猜測或與朴敏英的隱形富豪舊愛姜宗賢有關；其後Hook娛樂女社長權珍榮（音譯）被指涉嫌貪污，金額高達50億韓圜（約2900萬港元）。Hook娛樂近日再爆帳目混亂，李勝基過去18年推出27張專輯，在串流音樂方面「零收入」，於是去信要求交代，否則中止合約。沉默多時的Hook娛樂，日前發聲明向李勝基致歉，但強調他曾收取串流音樂方面的收入。

韓媒今日報道，李勝基2014年無息貸款47.25億韓圜（約2800萬港元）予Hook娛樂，直至2021年才收回本金。Hook娛樂將相關貸款列入「短期貸款」而非「長期貸款」。報道又指，Hook娛樂社長權珍榮2016年以現金購入價值34億韓圜（約2000萬港元）的豪宅，指她財力雄厚，卻向李勝基借錢營運公司，還不支付利息。

另一方面，曾任職娛樂記者的YouTuber李鎮浩昨晚爆料，稱同屬Hook娛樂旗下的李勝基恩師李仙姬，多年來亦沒收過串流音樂方面的收入。據報57歲李仙姬對串流音樂收益沒概念，一直以為歌手無份收錢；不過，她與社長權珍榮相識多年，估計不會向Hook娛樂追討。

（即時娛樂）