法證先鋒V｜張國強真刀脅持 楊玉梅頸部現損傷 (18:24)

無綫台慶劇《法證先鋒V》昨晚（25日）一集講述武志佳（張國強飾）與方穎兒（楊玉梅飾）原來是兩兄妹，當年穎兒偷渡來港時誤殺蛇頭林發，志佳（關曜儁飾年青版）為了保護妹妹以水泥埋屍。豈料穎兒最後竟走上騙財歪路，對女兒靜恩（江芷銦飾）沒盡好母親責任，更將志佳埋沒良心換來的50萬一夜輸光。忍無可忍的志佳決定與穎兒同歸於盡，其間與重案組發生激烈對峙。

張國強指最後一場拿刀脅持楊玉梅的戲，拍攝時喊足全日。他說︰「呢套劇每場喊戲都需要唔同嘅表達，都幾考工夫。我自己最鍾意係Ending，由脅持到同人對話再到幻想番個女主角（晶晶）出嚟，幾乎由朝到晚都係喊戲，甚至乎畀對手嘅反應戲，為咗做足啲我都係真喊嘅。呢場戲我好滿意，有好大滿足感。」

據知為增真實感，他們拍攝脅持戲時用真刀，雖然劇組已事先為真刀包膠紙確保安全，但由於脅持過程激烈，楊玉梅的頸部最後亦受傷。張國強說︰「因為我要講一大堆對白，又要喊又要好激動，拍咗一日後搞到玉梅條頸有啲損同瘀咗，真係辛苦晒佢。」楊玉梅感激張國強拍攝時惜住她：「佢好小心，好擔心會整到我，雖然拍完都係好多條痕，但成件事真係幾難忘。因為嗰幾場戲把刀好近我哋個頭，又成日要影我哋大頭，所以係唔可以用假刀。可以同咁有心嘅演員做對手，真係非常好。」

（即時娛樂）