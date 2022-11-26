《毒舌大狀》明年1‧21上映 黃子華盼票房近《飯戲攻心》 (20:02)

黃子華、王丹妮、何啟華（阿Dee）、楊偲泳今日出席賀歲片《毒舌大狀》活動，宣布電影將於明年1月21日（年三十）上映。有份演出的栢天男及廖子妤，分別因確診新冠病毒及身體不適而缺席。子華受訪時說︰「《飯戲攻心》未開心完，又有另一部戲上映，可以保持開心狀態﹗」被問到可希望《毒》片票房破《飯》片紀錄時，他說︰「《飯戲攻心》係歷史性奇蹟，希望《毒舌大狀》票房愈接近愈好。」

首次與王丹妮合作，子華透露有看過她主演的《梅艷芳》，覺得她演得很出色，做到梅艷芳的基本神韻；拍攝《毒舌大狀》時素顏演出，樣子卻得天獨厚似有化妝。王丹妮說︰「我有化妝，加深黑眼圈，整到我更醜，仲似坐監。我接受到，更醜都可以，無極限。」被問到與黃子華合作可有壓力時，她說︰「冇，合作得好愉快。佢轉數好快，令我都快咗。」

阿Dee今日遲了20分鐘才現身，被黃子華揶揄「果然身價高嘅人唔同啲」。阿Dee事後解釋︰「我早咗15分鐘返公司化妝，點知化妝時有隻隱形眼鏡裂咗、走時又有部𨋢壞咗，我都好忟憎。我好尊重電影，拍戲好準時，因每秒都係錢；反而拍自己公司綜藝冇咁準時，試過連踩10幾日，瞓得3個鐘，遲到1小時，好彩公司體諒。」

無綫播出呂爵安新戲《過時‧過節》宣傳片，阿Dee希望《毒舌大狀》宣傳片也有機會在無綫播出︰「個餅得咁細，有乜好爭，搞乜獨市，應一齊搞好個市。」

（即時娛樂）