曹格吳速玲宣布離婚：這段婚姻我們一起努力過　 (21:53)

台灣「金曲歌王」曹格跟吳速玲結束14年的婚姻，吳速玲在社交平台上載與曹格離婚的共同聲明，表示沒有誰對誰錯。

聲明內容：「我們結束了14年的婚姻關係。這一路走來擁有許多美好的片段，在婚姻的後半段，彼此常帶著無法理解對方的態度生活，這樣的方式讓我們開始思考，沒有誰對誰錯，這段婚姻我們一起努力過，14年在彼此人生的經歷中是無法抹滅的，最後我們選擇結束婚姻關係，讓彼此回到最初的位置，期望退回這樣的關係，可以更理解對方，選擇這樣的方式，我們是和平的也祝福彼此，共同目標就是一起照顧孩子，讓孩子健康自在的成長，請大家給我們必需的隱私和空間。能夠和平解決是我們兩個人共同的心願，這些日子謝謝大家的關心！Gary（曹格） 速玲 」

吳速玲又透過經理人回應台灣傳媒：「結束婚姻關係對我們而言都是新的開始，我們會以朋友的身分持續關心彼此！」她又說：「同時懇請網路上的朋友，少一點謾罵，多一些支持和鼓勵！再次謝謝大家的關心～祝福每個人都能吃飽睡飽，開心過生活！」

曹格與吳速玲育有一對子女，近年屢傳婚變，曹格一直表現不捨與情緒不穩，上月他在社交平台轉發與吳速玲昔日的恩愛新聞圖片，留言︰「我走不是因為不愛你。是因為我太愛你。」今日曹格透過經紀人表示：「謝謝你們關心！謝謝！」相關細節就在「共同聲明」，不會再做回應。

（即時娛樂）