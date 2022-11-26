袁偉豪唔介意被嘲「面癱視帝」自爆為脫髮感焦慮 (22:52)

TVB劇集《法證先鋒V》今日舉行宣傳活動，袁偉豪、蔡思貝、王敏奕、施匡翹等出席。早前《法證V》的主要演員為劇集宣傳拍攝《EQ訓練營》特輯在網上播映，以網民的批評為問題，互目挑戰EQ底線。片段中，洪永城指袁偉豪木口木面且說話沉悶，公然封他做「面癱視帝」，今日袁偉豪出席活動提及此事，表示拍攝前工作人員跟他解釋遊戲玩法，他覺得無所謂。蔡思貝說，她也被攻擊，稱她為「發電機」，她覺得不是什麼大事，最重要是自己與身邊人清楚是怎樣一回事

袁偉豪在特輯中說心聲，坦言擔心自己的髪線多過有大肚腩。原來他近兩年，受天氣影響加上長期睡眠不足，導致周期性脫髮，最嚴重試過每次洗頭後甩掉最少100條頭髮，情况持續一個月以上，心灰得將頭髮剷短。他直認非常感憂慮，已見皮膚科醫生診治：「始終年紀影響，好難像以前30歲時身體狀况。」除了脫髮問題，他承認近兩年面對很多無形壓力影響情緒，壓力有來自生活，也有受負面新聞影響，加上市道差，工作不及從前也是原因，正尋找方法解決。

他說：「拍《鐵探》時，曾減磅過激導致內分泌失調，現在盡量均衡飲食，減少飲酒」。袁偉豪推出新歌，但宣傳過程又令他不悅，因此在社交平台放負，認為報道錯重點。今日他也為此解話：「之前我做新歌宣傳，報道內文我的確有講過，但我用了很多心機時間去做音樂如自己BB，結果焦點不放在作品，的確令自己有點反應。我知不是自己可以控制，事件卻繼續發酵，非我原意。」他表示情緒是長期累積而來，自認比較感性及情緒化，好多人也有，覺得很難找到方法釋放自己。他續說：「這兩三年的周邊環境形成此情况出現，我自己是有問題，但也非只是我一個人，大家都有關，因為一隻手是拍不響，很希望跟傳媒保持良好合作關係、好好地溝通，而不是各取所需。」

他知道太太張寶兒也有擔心，在身邊予以支持，叫他要開心。他強調無意跟傳媒傳媒對立，呼籲大家勿對號入座，因為大家是互相影響如同一面鏡。「有時一個少少誤會變成大錯，但了解後其實不是那麼嚴重，所以最緊要溝通。」

至於《愛•回家之開心速遞》，之前一集歐瑞偉疑影射袁偉豪鬧傳媒「我欠咗你哋班傳媒？」袁偉豪笑說：「咪好，處境劇找到題材。扮我？其實好小事，而且都過去，無傷大雅。」

（即時娛樂）