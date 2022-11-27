獎門人｜許文軒額頭留下麥美恩唇印 狂爆女方嫁唔出原因 (15:18)

緋聞男女許文軒、麥美恩一齊玩遊戲時未能成功夾到多士，麥美恩還惜到許文軒的額頭，唇膏印留在許文軒的額上。（大會提供 / 明報製圖）

無綫《開心無敵獎門人》今晚（27日）播出的一集嘉賓有「萬千星輝主角隊」的黎耀祥、黃浩然、蕭正楠、張振朗、陳自瑤及賴慰玲，以及「萬千星輝主播隊」的周奕瑋、許文軒、陳婉衡、鞏姿希、王鎮泉以及吳紫韻。

緋聞男女麥美恩（Mayanne）和許文軒（Edmond）全晚大耍花槍，他們在首個遊戲「開心無敵夾多士」被安排同場上陣，Edmond全程怕醜仔上身扭扭擰擰，Mayanne則表現大方兼投入，更要求以正面和Edmond夾多士。兩人最終夾不到多士，Mayanne還惜到Edmond的額頭，唇膏印留在Edmond的額上。Edmond之後在「開心無敵爆大波」中大反擊，他被要求講出「10個Mayanne嫁唔出」的理由時指Mayanne「龍躉」、「胸太細」、「太大食」、「佢唔識煮飯，淨係識打邊爐」等。

黎耀祥與周奕瑋在「口不對心我最勁」上演王者之戰，兩人刀來劍往激戰超過一分鐘仍未分出勝負，最終要「獎門人」曾志偉截停比賽。玩「開心無敵爆大波」時，黎耀祥被要求說出「10個經典劇集金句」，他以視帝模式說出「人生有幾多個十年，最緊要痛快」、「吔屎啦，梁非凡」、「多情自古空餘恨，此恨綿綿無絕期。」、「我假假哋都係天蓬元帥」。Mayanne請教演「吔屎啦」時的心得，黎耀祥即搞笑大叫：「吔屎啦，Mayanne！」

蕭正楠挑戰老婆黃翠如的底線，玩「爆大波」時被要求講出「港女老婆」的特徵。他答問題前先備案，強調非影射某人，然後說「鼻鼾大」、「唔鍾意洗腳」、「洗完頭唔自己吹頭」、「攞臭豬肉煮餸」等。他答完後即補鑊︰「無論點都好，我都係愛呢個港女﹗」

（即時娛樂）