鄭伊健欣賞師妹夠膽自薦做嘉賓 黃淑蔓望25歲開紅館個唱 (15:48)

鄭伊健昨晚（26日）舉行第8場紅館演唱會，獲填詞人小美、好友谷德昭、蘇志威、森美、少爺占，以及電影《深宵閃避球》的周家怡、李靖筠等拉隊捧場。他們除了支持戲中「劉Sir」伊健開騷，還為了見證飾演隊友的黃淑蔓（Feanna）和雲浩影（Cloud）首次踏上紅館表演。當伊健率領Feanna和Cloud出場獻唱時，坐在台前觀眾席的《深》成員立即起身跳舞唱歌及揮動手燈，Feanna向他們派心。安歌時，當伊健唱出電影主題曲《遇怪魔我識得變大個》，戲中演員和導演都起身又唱又跳，Feanna興奮掩臉說︰「我想喊呀！」

Feanna和Cloud今次參與伊健演唱會擔任固定表演嘉賓，全因為她們今年10月在「Media Asia x Highlighter Music Gig Online」節目中，向伊健自動請纓做演唱會表演嘉賓。當時Feanna說：「我心願係25歲前能夠踏上紅館舞台唱歌，就算只係一場都好。」Cloud亦表示有希望在紅館唱歌的心願。兩人的誠意打動了伊健，伊健在台上讚當日她們「夠薑」為自己爭取機會。

不過，Feanna因為生病無法從首場開始參與，直到第6場才登場表演。她說：「好多謝伊健前輩沒有放棄我，我生病第一日佢留說話慰問我：『你點呀？有無事呀？』病咗有鄭伊健問候，好勁呀，佢仲話等我好番，等我歸隊，所以我立即鬥志力強勁，贏晒啲病毒！」當她知道伊健在台上公開是她主動提出做嘉賓的要求時，她尖叫說：「我好唔知醜呀！有時我會覺得自己做得太大膽，但伊健前輩真係好玩得。好開心，因為我學到爭取，呢個係我人生第一次為自己爭取到咁好嘅機會，我會好好珍惜，咁好嘅回憶，我會記一世！」在21歲完成「紅館唱歌」的心願，她為自己定下新目標：「我要25歲前喺紅館舉行個人演唱會！」

（即時娛樂）