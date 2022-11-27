側田開騷爆喊呻低調生活仍被搞 Swing時隔8年重組做嘉賓 (18:35)

側田一連兩場《第一秒音樂會Part 2》昨晚開鑼，吸引圈中好友林盛斌（Bob）、方力申、吳若希、曾比特捧場。側田獻唱《Volar》及《爽》等歌曲，又邀請阿Bob上台合唱《命硬》。他分享入行至今的心路歷程時爆喊，坦言騷前一晚想起要分享的經歷時已不停喊。側田表示入行後，身邊人對他的態度有變，覺得自己愈紅，朋友就愈假。他指音樂帶他去了很多地方，認識了很多朋友，但同時又令他失去了很多朋友，因此他對音樂又愛又恨。

側田回憶小時候常被欺凌，入行後選擇以「不回應」的方式面對不少報道。他聲稱當年被人搞到成為A1頭條主角，最在乎是親人及家人當報道是真。他揚言︰「我抬頭對得住自己，我真係無愧，個天都唔會收我。我仲做緊音樂，仲贏緊﹗」他又說過去一個月心情低落︰「覺得好hurt，自己已經咁低調，仲畀人搞﹗」

郭偉亮（Eric Kwok）以嘉賓身分現身，與側田合唱《男人老狗》，昔日Swing拍檔陳哲廬（Jerald）緊接出場與側田合唱《山歌》。側田提議Swing即場重組合唱，豈料Jerald突然爆粗並說︰「係我留戀，人哋已經move on，又做主持，又做代言人、又Iron Man，幾時輪到我？」語畢，Jerald立即衝落台。台上的側田一時不知如何是好，全場死寂。此時，音樂突然響起，原來Eric Kwok與Jerald夾埋做戲，兩人相隔8年於側田演唱會上「重組」合唱，令現場歌迷尖叫。

（即時娛樂）