倫永亮開騷獲葉德嫻捧場 自爆鍾意MIRROR ：幾鍾意聽《BOSS》 (18:19)

重提改英文名一事，他解釋入行初在美國唱歌，曾用「Jess」名字，後來回港才用回「Anthony」。（大會提供）

倫永亮昨晚在西九文化區戲曲中心大劇院，舉行《我是音樂人？》音樂會，欠未露面的葉德嫻捧場。（劉永銳攝/大會提供）

殿堂級唱作音樂人倫永亮，相隔3年後再會知音，昨晚（26日）於西九文化區戲曲中心大劇院，舉行《我是音樂人？》音樂會。

唱得又彈得的倫永亮，一開場以鋼琴伴奏，自彈自唱《無論那一天》，再串燒《是你》、《錯過》、《冬夢人》幾首作品。他表示音樂會臨近舉行前遇小阻滯，有工作人員確診新冠病毒，也有人突然請辭，使原定流程需臨時改動調配，幸無礙演出。

倫永亮說：「過去兩年幾經歷疫情，好多事也不能做，情緒有起伏，個人變得古怪、瘋癲和飄忽。我不喜歡講『躺平』這字眼，因為覺得一躺下來，就好似會死，我不想死，想玩多幾年先！」

他又大爆多年前娛樂圈秘聞，話說有經理人公司簽約新人前，會先帶去見玄學師傅，批他們有沒有爆紅機會，而他提到自己初入行鮮為人知事，他說：「大家知不知我曾去脫癦？當年唱片公司用15萬成本做唱碟，破全公司最低紀錄，結果只賣出3000隻。」

倫永亮特別將自己的歌跟MIRROR作品Crossover，演繹《BOSS x 追星者》混合版，他還講時下潮語例如「MM7」、「腐女」、「打你咩！」和「Closet MIRROR fan簡稱CMF」，他還笑說有MIRROR成員早前生日，他也去天星碼頭廣告牌打卡留念，引觀眾大笑和拍掌支持。

完騷後，倫永亮表示音樂會流程大部分由他和監製度出來，但潮語環節則交由其他人負責。他承認喜歡MIRROR：「幾喜歡聽《BOSS》，但我不是追星，覺得他們做偶像，成為不少人榜樣，都不是什麼大問題，我本人好喜歡他們，12個一齊上台，見到好開心。」他滿意色士風伴奏唱《沙沙的雨》，可是也忘記10%歌詞，加上歌曲經重新改編過，導致他感混亂入錯拍子，故自我評價值70分。

他又透露最初以為演出流程時間緊湊，故沒有準備請嘉賓，但習慣早睡的好友葉德嫻，也捱眼瞓捧場，令他感動。他還自爆笑話：「當年華星年代，近嘴角有粒大癦，我感冒去看醫生時，突然被他強行用簡單儀器脫掉。脫完後，阿媽還罵我為什麼要脫粒食癦，大家找回我24歲影的唱片封套相就會見到。」

（即時娛樂）