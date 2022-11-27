陳山聰獲15項提名 創個人紀錄 劉穎鏇對「女飛躍」有信心 (18:29)

陳山聰、陳展鵬、劉穎鏇、劉佩玥等，今天（27日）為劇集《超能使者》宣傳。陳山聰今年有份參演劇集數量非常多，於《萬千星輝頒獎典禮2022》中，他有份角逐包括「最佳男主角」、「最佳男配角」、「最受歡迎電視男角色」，及其他合共15個獎項，有傳他贏視帝呼聲甚高。

陳山聰謙稱從未想過今年成績表那麼好，開心又驚訝，笑言會鑲起今年提名表格，讓兒子知道爸爸的威水史。提到不是每套他主演的劇集，都獲視帝提名，山聰認為沒所謂，他說：「有15個提名已好值得感恩，已是自己最高個人紀錄，未必再有機會打破。其實多未必有用，或者我有機會拿多一次男配角獎呢﹗我覺得作為演員，就算沒有提名，也不等於不出色和不努力，所有演員都為劇集付出很多，獎項交觀眾投票。」他看好拍檔劉穎鏇奪得「飛躍進步女藝員」獎，她本人對自己都有一定信心，不過誰得獎也替對方開心。

陳展鵬亦有份角逐視帝，他直言很開心，呼籲大家幫手投票。提起鮑起靜（鮑姐）日前表示比較偏心亞視之友，盼展鵬和江美儀分別奪視帝視后。展鵬笑說：「鮑姐是我阿媽，之前已在電話群組互相祝賀，她和江美儀主演《下流上車族》做得好溫馨感動，我也看得眼濕濕。其實好多人也有提名包括袁文傑，大家都經歷過不同階段，有高有低，所以見到獲提名都很感動。」

展鵬笑言手掌是肉手背也是肉，如果投視后票，他揀鮑姐、江美儀和唐詩詠。視帝則投陳山聰、袁偉豪及自己。展鵬解釋：「太太提醒我，知道好多親友和粉絲都想投我一票，如果自己不撐自己，怕會辜負他們，多謝大家支持。」

（即時娛樂）