COLLAR出活動不受訪 Coffee聽老公勸告保持高EQ (19:14)

女團COLLAR有6位成員出席活動，但她們不受訪；Coffee獲悉涉事網紅身在日本，沒法向對方發出律師信。（大會提供/鍾一虹攝）

林芊妤（Coffee）、樂隊RubberBand、女團COLLAR、組合per se，今天（27日）為西九文化區舉行的戶外活動，擔任表演嘉賓。

COLLAR成員沈貞巧（Gao）、邱彥筒（Marf）、李芯駖及陳泳伽（Winka）活動上合唱《Gotta Go!》，王家晴（Candy）與蘇雅琳（Ivy）在台下打氣，MIRROR演唱會受傷舞者李啟言的女友蘇芷晴、以及許軼（Day）同告缺席，COLLAR活動前表明不受訪。

Coffee被一名網紅暗示婚後曾參加富豪飯局，她指自己經歷過不少風雨，抱住清者自清態度面對，因為公道自在人心，反而社交平台的粉絲，比自己更嬲和激動，她說：「我好慘！自從件事，那個網紅增加5倍追隨者，我一直沒出聲，但外界又以為我認識他，其實網上流傳那張2人合照，是我10年前跟前男友合照。網上騙案好多，大家要小心，現代女性不用靠人都好本事，那位網紅不止攻擊我一個，還誣蔑所有女性出席飯局。」

Coffee稱曾跟律師研究追究此事，但獲悉涉事網紅身在日本，沒法向對方發出律師信，決定聽老公勸告保持高EQ，無謂浪費心神在別人身上，又笑說：「我老公笑問，那個網紅點解睇得起我，我結婚生仔後，仍被邀請去飯局，我初入行有收過1、2個淫媒電話，當時我已封鎖了。（了解自己飯局價？）沒有，我是無價。」

RubberBand入圍「叱咤樂壇我最喜愛的組合」五強，主音6號坦言沒信心：「現在是後生仔世界，個勢頭是投給MIRROR。」他們表示今年推出兩首歌都得到樂迷支持，能打入這個獎五強已經開心，要多謝大家。由於年尾有音樂計劃，檔期上要研究能否參與樂壇頒獎禮，但放走成員阿正帶妻女出埠旅行過聖誕。

（即時娛樂）