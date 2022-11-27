炎明熹「我最喜愛女歌手」7強止步唔失望：最緊要做好自己 (19:36)

炎明熹（Gigi）、鍾柔美（Yumi）、露雲娜及詹天文（Windy），今天（27日）出席《經典•傳承》無綫電視55周年大碟簽唱會，吸引逾百粉絲捧場，為偶像吶喊造勢。

Gigi在明年1月1日舉行的叱咤頒獎禮，在我最喜愛的女歌手7強止步，問她會否感失望，Gigi說：「沒有，得到大家支持已很開心滿足，最緊要做好自己先，如果未做得好而又得到好多獎，會對不起大家。」

Yumi正忙為兩個音樂會排練，盼聖誕節有時間約朋友過節，順便慶祝她12月21日的生日，她有份角逐今年樂壇頒獎禮新人獎，但沒預料自己能否得獎，最重要是開心和享受，獲觀眾喜歡就夠。

對於好友Gigi和Chantel姚焯菲去年樂壇成績亮麗，獲不少新人獎，Yumi表示不會感壓力，她說：「完全沒有壓力，唱歌是我鍾意的事，不一定要得獎。」

露雲娜與Windy現場合唱《荳芽夢》，2人十分投緣，露雲娜想收對方為契女：「Windy好sweet，我們關係好密切。見到她時感覺有我當年的影子，例如媽咪陪同下，穿校服去錄音室錄歌。」她大讚Windy謙虛又好學，不只靠天分，Windy回敬對方，欣賞她作為殿堂級前輩，為人沒有架子，感覺似一位大姐姐，並希望有機會拍劇飾演母女。

（即時娛樂）