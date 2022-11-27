余子明設靈｜古天樂陳寶珠薛家燕致送花牌 馮素波憶跟妹夫往事 (20:44)

余子明於本月10日因病逝世，享年80歲，今天（27日）於香港殯儀館設靈，喪禮以佛教儀式進行，靈堂以白色鮮花佈置，陳寶珠、汪明荃、羅家英、薛家燕、關菊英、古天樂、魯庭暉、劉俊謙、蔡思韵等送上花圈致哀，姜大衛夫婦、林家棟、徐榮、趙希洛及譚淑瑩到場送別，因應家人信奉基督教，到場親友改獻花不上香，余子明於明天（28日）舉殯，遺體移送歌連臣角火葬場火化。

遺孀馮素雲及子女一早到靈堂打點，余子明兒子天佑表示，喪禮照足爸爸生前意思，遺照是媽媽覺得「靚仔啲」及去年所拍而揀選，他說：「媽媽心情已平復很多，但也難免睹物思人，我常提她，爸爸走得好舒服，我們在牀邊拖住爸爸，由眼仔睩睩畀到反應，到慢慢好似瞓著，我覺得這樣走是最好的方式。」他指爸爸遺願是再拍劇給大家看，可惜《940920》已成為爸爸遺作。

馮素波到場送別妹夫，波姐稱在靈堂強忍眼淚，不禁憶起與妹夫往事，她說：「最難忘是成日和他去睇相，他睇親都喊，話睇親相都話他事業好，可惜父母享受不到，我便安慰他陪他食雪糕，又漫無目的由太子行落尖沙嘴碼頭，但我們不是拍拖，只是好朋友，之後他話鍾意我個妹，便做了媒人。」她認為妹夫已無憾，她在靈堂有向妹夫誦經，希望妹夫走得安樂，向妹夫說聲下一世再見。

（即時娛樂）