MIRROR昨晚參與在亞洲國際博覽館舉行的《第四屆KKBOX香港風雲榜》,姜濤因腳傷缺席,但有看網上直播支持11位兄弟的演出。他在社交網分享MIRROR獻唱上月推出的團歌《We All Are》時多位隊友唱到眼濕濕的片段,留言︰「一直以來真的辛苦大家了,很想陪着你們。Proud of you guys(為你們感到驕傲)﹗身為MIRROR的成員,我永遠很驕傲﹗」

(即時娛樂)