KKBOX風雲榜｜盧瀚霆為演出時落淚致歉 邱士縉︰每次聽到呢首歌好大感覺 (13:37)

MIRROR於昨晚舉行的《第四屆KKBOX香港風雲榜》壓軸出場，成員姜濤因腳傷缺席，11子跳唱《Innerspace》、《BOSS》兩首快歌掀起高潮。當他們獻唱上月推出的《We All Are》時，盧瀚霆（Anson Lo）情緒激動爆喊沒法唱下去，邱士縉（Stanley）、李駿傑（Jeremy）、柳應廷（Jer）、邱傲然（Tiger ）等人不時深呼吸嘗試冷靜情緒，但仍忍不住眼泛淚光。

11子完騷後受訪，隊長楊樂文（Lokman）指《We All Are》是首情感濃烈的歌，和隊友再踏舞台有點激動。Anson Lo表示：「其實我綵排已喊，我提醒自己正式表演時要忍住，唱完整首歌，但很感觸，聯想到很多事，亦都想感謝粉絲和一直支持住我們的觀眾。今晚第一次唱這首歌，這幾個月辛苦大家了，牽涉了所有單位及所有人，所以一時忍不住，很抱歉﹗」Stanley亦說︰「每次聽到這首歌也有很大感覺，加上在台上望見大家，更加感動。」

阿Jer讚Anson Lo很叻仔，懂得用眼神呼喚隊友幫他唱。他坦言︰「我們能一起再踏舞台，很感動、興奮和開心。如果姜濤今晚也在場，就更圓滿﹗我們知道姜濤有看直播支持，希望我們12個能在不久將來齊齊整整踏上舞台表演，大家一齊捱過艱難日子﹗」

相關新聞︰KKBOX風雲榜｜MIRROR稱涉法律問題 未能回應舞者公開信

（即時娛樂）