鄭伊健疑藉籃球念故友 尾場騷哽咽 嘆疫情令人變冷漠 (16:56)

鄭伊健慨嘆這幾年在街上遇到好多人，他們戴住口罩，雙眼似看不見，亦不知道身邊的人發生什麼事，感覺很難受。（林祖傑攝）

鄭伊健昨晚舉行尾場紅館演唱會，獲馮德倫與舒淇、錢嘉樂與湯盈盈兩對恩愛夫婦拍住拖捧場。伊健全晚落力跳唱至全身濕透，有觀眾大叫「除衫」，伊健婉拒笑稱自己不是脫衣女郎。舞台旁邊放了一個印有「Wilson」字樣的籃球，令人聯想到伊健的已故好友、前年病逝的監製錢國偉。伊健唱完《我的歌》後，便將籃球帶回後台。

談到今次的演唱會主題和編排，伊健表示︰「相隔3年多再開騷，變化好大，好多嘢發生咗，大家都估唔到，好多衝擊，所以我哋用特別嘅方法將世界時事演一次，希望大家用一種抽象形式去感受。我相信大家學識一樣嘢，就是珍惜。至於見到3個火桶，大家有好多諗法，我就好簡單，只諗到燒嘢食。每次見到燃點起火，我就諗到一個願望，希望大家下次睇演唱會唔使戴口罩。另外嘅願望，大家就自己諗，相信大家諗到嘅或希望嘅都一定會得到。」

安歌時，伊健剖白心聲︰「點解搞這個騷呢，呢幾年見到大家戴口罩，臉上冇乜表情。我喺街遇到好多人，佢哋對眼好似睇唔到嘢，亦唔知身邊嘅人發生乜事，呢種感覺好難受。」說到這裏，伊健激動得轉身背向觀眾平復心情。他哽咽地續說︰「以前唔喺咁，大家會打招呼，有講有笑。我於是開始諗我有乜可以做，我係一個藝人，要做番本分，一喺唱歌一喺拍戲。既然陳光榮嘅作品可以打動大家，就開演唱會喇。人與人之間需要溝通，呢個係我小小心意，希望大家聽得明。」

完騷後，伊健稱最想立即休息，又強調他從不在演唱會上除衫，笑言汗水令上身衫變透視，比除衫更好看。被問到台上印有「Wilson」字樣的籃球是否為懷念故友錢國偉，伊健避談稱沒有含意，只是一件擺設。

（即時娛樂）