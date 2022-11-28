超能使者｜監製爆結局篇死得人多 網民估唐詩詠係Final Boss (17:49)

無綫台慶劇《超能使者》上星期講到Q姨（唐詩詠飾）首度爆發「黑化異能」，將大奸角賀逸熹（陳國峰飾）消滅，令網民重新估計Final Boss是誰。除了吳家樂、歐瑞偉及張國強，也有網民推測唐詩詠及沈震軒也有可能是Final Boss，認為Q姨有機會「爆Seed」後走火入魔、威仔（沈震軒飾）擁有「吸附物件」的異能會逐漸變奸。

隨住劇集來到結局篇，正邪大戰進入白熱化階段。官方社交網公開的預告片見上周為韋瑞琦（王君馨飾）擋刀而重傷昏迷的威仔終於蘇醒，但一向乖巧孝順的他神情變得陰沉詭異，更疑似躲在黑暗後巷對男途人（姚亦澧飾）「發功」。下一幕便見到威仔按實男途人的天靈蓋，後者如瞬間被「吸」起，此時威仔的手部亦發出紅光，之後鏡頭一轉，滿身鮮血的威仔獸性大發，雙眼紅筋盡現並張開口怒吼，狀甚恐怖。最後，威仔與Q姨的「邪惡暴走」畫面快速穿插。據知，威仔死過翻生後激發出強勁的超能力，更會失控連環殺人。與此同時，威仔與黑幫頭目賀慶隆（歐瑞偉飾）亦暗藏不可告人的秘密，使者之間將步入自傷殘殺的局面。

另邊廂，繼Q姨以「治癒奇能」吸收的傷病逐一於身上浮現後，其他超能使者也陸續出現異能後遺症。官方社交網今日（28日）發布另一條全新預告片，當中擁有刀槍不入超能力的高勇（陳山聰飾）與Open姐（劉穎鏇飾）甜蜜撐枱腳之際，高勇忽然胸口劇痛至青筋暴現，疑似後遺症發作；先後激發「停頓時間」和「時間倒流」超能力的阿鏈（陳展鵬飾）在最新宣傳照中，如「斷頭式」彎曲身軀站在馬路中央，形態怪異。據知，一班使者不但出現嚴重後遺症，異能亦頻頻失靈。

陳展鵬、劉穎鏇和伍樂怡上周五（25日）開網上直播時劇透本周將有超能使者死，監製文偉鴻說：「點止超能使者死，嚟緊幾集直頭死得人多添！」

（即時娛樂）