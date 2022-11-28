張馳豪開騷淚崩喊足3次 姚焯菲自爆曾在後台落淚 (20:02)

潘靜文爆初見Chantel時，覺得她有公主病，又以為Aska是花花公子。（林蘊兒攝）

姚焯菲（Chantel）與張馳豪（Aska）昨晚合作舉行音樂會，獲泳兒、劉佩玥、王灝兒、周嘉洛及朱敏瀚等捧場。兩人又唱又跳，Aska唱到滿頭大汗，脫下外套露手臂，惹現場粉絲大叫；Chantel又自彈自唱英文歌。

Aska演繹兩年前寫給父親的作品《Time Changes》時，提及小時候讀寄宿學校，與家人關係比較疏離。他說回港後參加《聲夢》最初遭父親反對︰「爸爸後來逐漸支持，還緊張我每次的演出；媽媽常煲湯為我打氣。他們年紀漸老，我卻感到家人關係比從前密切。」說到這裏，Aska眼濕濕和哽咽起來。

安歌時，Aska表現感觸，稱之前被指未夠資格開騷，曾因此在排練時崩潰失控，幸獲不少朋友支持才能撐下去。他激動爆喊，Chantel遞上紙巾及拍膊頭以示支持。Aska深情多謝身在現場的女友，還說了句「I love you」。

兩人邀請了潘靜文、林二汶及陳瀅做嘉賓。潘靜文爆初見Chantel時，覺得她有公主病，又以為Aska是花花公子，認識後才發現他們都是善良的人。Aska感激潘靜文一直扶持及在騷前開解他，說罷即低頭強忍淚水。

Chantel騷後受訪時自爆因掛念舞台及歌迷支持，曾在後台落淚。Aska讚Chantel夠硬淨，自己相反就較脆弱。他說︰「可能因為準備個騷有太大壓力，擔心浪費了今次機會，亦不想拖累Chantel。平時我少理別人抨擊，但有時突然脆弱，少少事都令自己困擾和激動崩潰。」陳瀅首次公開獻唱，事前只綵排了一次。她說︰「沒想過做歌手，今晚來幫忙搞氣氛，也滿意自己表現。開心獲《痞子殿下》好友到場支持，周嘉洛拍劇沒睡也捱眼瞓來支持我。」

（即時娛樂）