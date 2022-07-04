商台DJ Elsie跟Agent L.宣布婚訊 阿正喜極而泣 喊到抽搐 (14:10)

商台DJ黃正宜（阿正）和呂珮琳（Elsie）一齊主持節目《Bad Girl佬》，以及開設YouTube頻道「加州女孩 LA Girls」。Elsie昨晚（28日）在Instagram自爆婚訊，她與曾參與ViuTV節目《ERROR自肥企画》而人氣急升的「Agent L.」曹梓冲，分別在社交網宣布結婚，阿正在Ig分享收到此喜訊片段時，不禁喜極而泣，抽搐爆喊。

阿正在Ig留言：「估唔到呢條女喺日本帶俾我嘅手信，竟然係...婚訊！兩個靜悄悄地喺大阪私定終身，忍咗幾日返到香港先來同我講，我諗...呢個係我近年收過最大嘅驚喜，驚喜到喊到抽搐呀大佬。

其實睇返條片都好唔理解點解自己會喊成咁，又唔係我俾人求婚，（雖然睇返都好好笑），只係我真係好戥Elsie同Alfred開心， 因為喺我心目中佢哋兩個就係『幸福』嘅代名詞。希望你哋結婚後，都會過住童話般咁甜蜜嘅生活，快啲生兩個契仔契女俾我玩啦！」

Elsie亦在Ig開心報喜：「我總係覺得我同你條紅線由上一世已經連繫埋，我係無法形容我同你之間嘅投契同埋融洽，由Nokia X6 嚟到 IPhone 14呢12年期間，我哋兩個一齊見證住好多嘢發生，

無論呢個社會定係身邊嘅朋友都有好多離散，我好感恩唯一冇變嘅，就係我身邊永遠有你。

我諗17歲嘅我點都估唔到，我眼前嗰個男仔就係同我共度餘生嘅男人，而共度餘生...究竟係一個咩概念？我諗就係將來七老八十，大家滿頭白髮老掉了牙望住對方嘅時候，依然會捉住對方嘅手笑住講『我願意』，而曹梓冲就係嗰個人。

望住你跪低攞住戒指手到震晒嘅呢一刻，感覺就好似返番12年前，你問我可唔可以做你女朋友嘅感覺係一樣12年前，我願意，12年後，我願意，120年後我都願意。」

曹梓冲亦在Ig留言：「She said Yes，呢一個畫面我已經期待咗好耐，其實喺12年期間人和事都變咗好多，唯一無變過嘅就係每當我見到你，心裏面都會認定你係我一世嘅伴侶，我知道好多人會話：『「一定係Elsie 迫婚你先求婚啦』，其實我唔係好想澄清，不過我係有責任保護我嘅未婚妻，我想講私底下Elsie 一直都無迫過婚，只係我而家先有足夠嘅能力去求婚，I Love You Elsie﹗」

（即時娛樂）