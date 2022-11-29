慧妍雅集｜鄭文雅朱玲玲貴氣現身 林穎嫺淡出多年 罕有在港露面 (14:53)

《慧妍雅集 愛心傳承40年》昨晚（28日）在無綫電視城舉行記者會兼錄影。慧妍雅集永遠名譽會長朱玲玲、前會長鄭文雅、信託委員會主席曹敏莉、執行委員會會長劉倩婷、宋宛穎、梁凱晴及邵初等多位會員出席，而久未在港露面的林穎嫺亦現身，節目上，亦播出葉蒨文早前探訪安老中心唱歌的片段。

鄭文雅受訪時眼濕濕表示，參與這次錄影相當感慨，因為慧妍首個電視騷，就是由她當會長25周年那年開始，慧妍能走到40周年，要多謝香港市民對她們信任，她說：「早期市民並不知道慧妍是什麼，我們當時解釋了很久，這些年全靠大家花很多時間，把這個品牌建立起來。」她亦開心見到兩位師妹曹敏莉和劉倩婷，落力做好40周年這個騷，希望繼續有香港小姐讓慧妍持續下去，愈做愈成功。

曹敏莉表示節目中，集合3代港姐表演唱歌、跳舞，有些會員更從外地飛回港。她表示與慧妍很有緣分，慧妍82年成立，她就是同年出世，有種一齊成長感覺。除了這個節目外，曹敏莉預告稍後陸續有其他籌款活動，當中包括因疫情停辦了幾年的大型慈善晚宴。

劉倩婷透露晚宴將於明年3月24日舉行，計劃筵開50席，她表示做會長以來，一直獲老公李丞責支持，對方覺得很有意義。

宋宛穎、梁凱晴和邵初表示節目中會與不同年代的港姐師姐及小朋友表演歌舞。梁凱晴與邵初早前更親自去採摘新鮮食材，並下廚炮製美食答謝善長，梁凱晴自覺廚藝還可以，每位善長都讚好食。邵初則自爆平時沒有下廚，但有廚師指導，順利完成任務。

（即時娛樂）