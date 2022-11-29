法證V｜高鈞賢做足功課演反派 獲讚有驚喜：唔想為壞而壞 (15:56)

無綫台慶劇《法證先鋒 V》昨晚（28日）播出一集，飾演高級化驗師的張世熙（高鈞賢飾），終於露出狐狸尾巴，原來他是陷害湛霆（鄭俊弘飾）的真兇！

劇情講到余星柏（黃宗澤飾）走出徒弟湛霆自殺陰霾，決定復工並重新調查闊太Michelle被殺案的證物，星柏發現有人在證物上做了手腳，而負責化驗的人正正就是張世熙，星柏即趕緊告知井浩然（袁偉豪飾），然而張世熙已逃去越南，躲在越南的張世熙與神秘人通電話，原來張世熙為了幫其隱藏真相，除了銷毀證據外，更製造虛假證據陷害湛霆；與此同時，越南警方發現張世熙行蹤，惟在追捕過程中發生意外，張世熙被車撞死，但世熙詭計多端，是否真的就此玩完？相當耐人尋味。

以往形象斯文的高鈞賢，今次挑戰演大反派，他表示非常喜愛這個角色，他說：「呢個角色好好玩，睇到劇本時已經知道有好大發揮空間，雖然今次係演反派，但每個反派背後都係有原因，唔想淨係話為壞而壞，所以成個過程都有同監製好好溝通，之後會有一場感情戲交代得好好。」

高鈞賢又指曾演出《法證II》，當時飾演一名警察，今次則飾高級化驗師，花了不少心思塑造新感覺給予觀眾，他說：「本身角色唔使戴眼鏡嘅，係我自己要求要戴，想營造到斯文得嚟有啲深藏不露嘅感覺，同埋我都有參考咗好多劇集、電影，希望畀到觀眾專業嘅感覺。」

高鈞賢今年表現不俗，先後有3套劇集出街，包括《飛虎之壯志英雄》、《白色強人II》及《法證先鋒V》，當中他在《白色II》飾演頭部中彈的病人，全程抽搐著演戲，網民大讚他演技突飛猛進，如今於《法證V》演大反派，他除了憑張世熙一角，於《萬千星輝頒獎典禮2022》提名「最佳男配角」及「最受歡迎電視男角色」外，今年成績亮麗的他更獲提名「飛躍進步男藝員」。

（即時娛樂）