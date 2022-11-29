嘉玲離世｜黃栢文罕談父母婚姻 盼來生跟嘉玲再續母子緣 (18:31)

著名粵語片紅星嘉玲（何珮英）本月21日在泰國住所睡夢中離世，享年87歲。嘉玲與前夫所生的大仔資深演員黃栢文，日前和女兒飛到泰國，跟家人處理嘉玲身後事，他們為嘉玲在當地一間佛教寺廟舉行告別式，遺體亦於上周六（26日）火化。

無綫《東張西望》昨晚（28日）播出訪問黃栢文的片段，片段中公開嘉玲珍貴照片，黃栢文輕抹亡母遺照，他在亡母告別式上哽咽說：「如果有來生的話，期望再同你再做一次母子。」黃栢文受訪時還罕談父母婚姻，以及與繼父姚武麟的相處點滴，而黃栢文更自揭在30歲時患淋巴癌一事。

黃栢文說：「媽媽同我爸爸年輕時一時衝動結婚，好快有咗我，我出世冇幾耐，佢哋離婚，因為媽媽要入行，離婚後就帶我到外國，由細到大都係由我祖母湊大，我之後回流香港，第一次見媽媽就係嗰段時間，你知由細到大我同媽媽冇接觸，媽媽係一個好靚嘅女人，但我同佢關係好疏離，媽媽嗰個年代身世要好清白，唔可以破壞明星光環，細個時係唔了解，但長大之後，我易地而處﹑從佢立場去睇，我從來冇怪過佢。」

直到黃栢文結婚，母子關係終現曙光，他說：「直至我結婚，我循例通知佢一聲，佢點都係我媽媽，點知我通知佢，佢第日已經返嚟打電話畀我，帶我周圍去打點婚禮嘅嘢，因為我乜嘢都唔識，從嗰個Moment覺得，我係我媽媽心目中，係仔嚟嘅，唔係佢唔會咁緊張返嚟。」

黃栢文自爆30歲時曾患淋巴癌，獲媽咪嘉玲悉心問候和照顧，令栢文真正感到媽媽存在，她哽咽說：「我有咗Cancer，媽咪喺我治療期間，對我嘅關懷，對我嘅病情感到焦慮，完全畀我感受到母愛，其實我一直追尋母愛呢樣嘢，我終於感受到。直至我病咗之後，佢叫我唔好再搏啦，主要係我個女仲細，要睇住佢大，之後就移民，同個女返去加拿大。」

（即時娛樂）